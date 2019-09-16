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РИА Новости

Погибшие при пожаре в Красноярске не смогли открыть дверь квартиры

14:12 16.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкДежурная часть МЧС
Дежурная часть МЧС
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Дежурная часть МЧС. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 16 сен - РИА Новости. Люди в квартире в Красноярске, где в пожаре погибли восемь человек, не смогли открыть дверь изнутри, сообщил журналистам заместитель мэра Красноярска Владислав Логинов.
"В квартире находилось восемь человек. Поскольку дверь была заперта изнутри, необходимо было открывать ее только ключом. Гости, которые приехали, не смогли открыть дверь. Это говорит о том, что ситуация связана с человеческим фактором. Люди сами не позаботились о своей жизни и здоровье", - сказал Логинов.
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5 мая, 11:42РИА Новости
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Пожар в красноярской хрущевке в ночь на понедельник унес жизни восьми человек, в том числе четырех детей. Сообщалось, что среди погибших были хозяева и гости квартиры. По данным красноярской прокуратуры, среди погибших прокурор Лесосибирска Василий Федорцов. Погибли его семья и семья сестры.
Основная версия причины пожара – короткое замыкание в старой электропроводке. Кроме того, рассматривается версия неосторожного обращения с огнем. Уголовное дело расследуется по признакам причинения смерти по неосторожности, оно передано в центральный аппарат СК.
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Следственный комитет РФЛесосибирскКрасноярскПроисшествия
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