Погибшие при пожаре в Красноярске не смогли открыть дверь квартиры

"В квартире находилось восемь человек. Поскольку дверь была заперта изнутри, необходимо было открывать ее только ключом. Гости, которые приехали, не смогли открыть дверь. Это говорит о том, что ситуация связана с человеческим фактором. Люди сами не позаботились о своей жизни и здоровье", - сказал Логинов.