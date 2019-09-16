Детский омбудсмен в Москве проверит информацию об избиении девочки

Ранее сообщалось, что столичные следователи начали проверку из-за размещенной в интернете видеозаписи, на которой группа подростков жестоко избивает сверстницу. На видеоролике группа подростков наносит удары руками и ногами своей сверстнице по голове и телу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, ищут причастных к избиению. Как добавили в пресс-службе столичного главка МВД, мать потерпевшей написала заявление в полицию.