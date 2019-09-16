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РИА Новости

Детский омбудсмен в Москве проверит информацию об избиении девочки

14:10 16.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Детский омбудсмен Евгений Бунимович проверит информацию об избиении сверстниками несовершеннолетней девочки в Москве.
Ранее сообщалось, что столичные следователи начали проверку из-за размещенной в интернете видеозаписи, на которой группа подростков жестоко избивает сверстницу. На видеоролике группа подростков наносит удары руками и ногами своей сверстнице по голове и телу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, ищут причастных к избиению. Как добавили в пресс-службе столичного главка МВД, мать потерпевшей написала заявление в полицию.
"Информацию по данному инциденту мы получили. Будем ее проверять", - сообщил Бунимович РИА Новости.
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