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РИА Новости

Новая Академия гимнастики Антона Голоцуцкова открылась при поддержке ВТБ

14:09 16.09.2019 (обновлено: 15:37 16.09.2019)
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© Фото : Академия гимнастики Антона ГолоцуцковаНовая Академия гимнастики Антона Голоцуцкова открылась при поддержке ВТБ
Новая Академия гимнастики Антона Голоцуцкова открылась при поддержке ВТБ
© Фото : Академия гимнастики Антона Голоцуцкова
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Новое здание Академии гимнастики известного российского спортсмена Антона Голоцуцкова с одним из самых больших гимнастических залов России открылось в понедельник в московском районе Раменки; проект реализован при поддержке группы ВТБ, сообщает пресс-служба банка.
Академия войдет в состав Федерации спортивной гимнастики города Москвы, что позволит присваивать спортсменам официальные разряды и участвовать в соревнованиях единого календарного плана мероприятий, утвержденного Федерацией спортивной гимнастики России.
В новом зале прошли показательные выступления гимнастов. Организаторы также представили на церемонии открытия уникальные спортивные снаряды, имеющие лицензию Международной федерации гимнастики.

"Развитие спорта в России — одно из приоритетных направлений социальной деятельности ВТБ. Поэтому мы стремимся всячески поддерживать поколение будущих чемпионов через формирование городской инфраструктуры и популяризацию здорового образа жизни", — привели в пресс-службе слова старшего вице-президента банка ВТБ Виктора Лукьянова.

Это уже второе помещение академии в столице - первый гимнастический клуб Антона Голоцуцкова начал работать в 2015 году в районе метро "Алексеевская".
"Здоровая нация — это залог успеха государства, поэтому в моих планах - мотивировать всех и каждого укреплять свое физическое состояние. Особенно я буду бороться за то, чтобы к гимнастике приучали с раннего детства. Ведь то, что заложено в начале пути, предопределит будущее и станет каркасом", — сказал спортсмен на церемонии открытия.
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Антон Голоцуцков — российский гимнаст, двукратный бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Пекине, двукратный вице-чемпион мира, пятикратный чемпион Европы, многократный чемпион России и многократный обладатель Кубка России в вольных упражнениях и опорном прыжке. Он также является президентом благотворительного фонда "Здоровье детям через спорт".
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