Новая Академия гимнастики Антона Голоцуцкова открылась при поддержке ВТБ

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Новое здание Академии гимнастики известного российского спортсмена Антона Голоцуцкова с одним из самых больших гимнастических залов России открылось в понедельник в московском районе Раменки; проект реализован при поддержке группы Новое здание Академии гимнастики известного российского спортсмена Антона Голоцуцкова с одним из самых больших гимнастических залов России открылось в понедельник в московском районе Раменки; проект реализован при поддержке группы ВТБ , сообщает пресс-служба банка.

Академия войдет в состав Федерации спортивной гимнастики города Москвы, что позволит присваивать спортсменам официальные разряды и участвовать в соревнованиях единого календарного плана мероприятий, утвержденного Федерацией спортивной гимнастики России.

В новом зале прошли показательные выступления гимнастов. Организаторы также представили на церемонии открытия уникальные спортивные снаряды, имеющие лицензию Международной федерации гимнастики.

"Развитие спорта в России — одно из приоритетных направлений социальной деятельности ВТБ. Поэтому мы стремимся всячески поддерживать поколение будущих чемпионов через формирование городской инфраструктуры и популяризацию здорового образа жизни", — привели в пресс-службе слова старшего вице-президента банка ВТБ Виктора Лукьянова.

Это уже второе помещение академии в столице - первый гимнастический клуб Антона Голоцуцкова начал работать в 2015 году в районе метро "Алексеевская".

"Здоровая нация — это залог успеха государства, поэтому в моих планах - мотивировать всех и каждого укреплять свое физическое состояние. Особенно я буду бороться за то, чтобы к гимнастике приучали с раннего детства. Ведь то, что заложено в начале пути, предопределит будущее и станет каркасом", — сказал спортсмен на церемонии открытия.