Свидетели сообщили подробности первого нападения "петрозаводского маньяка"

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 сен – РИА Новости. Суд в Петрозаводске приступил к допросу первых свидетелей по делу Антона Ипатова, обвиняемого в убийстве двух девушек в столице Карелии в сентябре 2018 года, передает корреспондент РИА Новости.

В понедельник судья Денис Катанандов продолжил рассмотрение резонансного уголовного дела "петрозаводского маньяка". Свои показания в суде дали отец, мать и старшая сестра одной из жертв Ипатова, которой удалось выжить.

"Подхожу к общежитию, смотрю, Валю (подруга потерпевшей - Прим. ред.) аж всю трясет. Говорю, что случилось? Она: у нее там нож! Какой нож? Ты вообще о чем? Она говорит, ты сейчас поднимешься, все увидишь сама… Мы поднимаемся с ней наверх, заходим в комнату, ну и видим такую картину. Матрас, лежит Оксана на матрасе вся в крови, руки, ноги, волосы. На полу, на столе бардак, нож лежит", – рассказала сестра Елена.

По словам свидетелей, Ипатов напал на несовершеннолетнюю девушку за отказ "вступать с ним в отношения". Мама потерпевшей сообщила, что он звонил и намеревался свататься, но получил отказ. После этого, по словам родственников девушки, он напал на Оксану около железнодорожного переезда, придушил, а когда она потеряла сознание, отнес в комнату в общежитии, где несколько раз ударил ножом.

Как раньше сообщал следком Карелии, обвинения в халатности предъявлены двум сотрудникам МВД, проигнорировавшим информацию об Ипатове. Елена на суде подтвердила, что полицейским после первого нападения была известна личность Ипатова и номер его телефона, по которому стражи порядка с ним даже общались.

По версии следствия, 19 сентября 2018 года 28-летний Ипатов напал на 20-летнюю девушку у общежития медицинского колледжа и зарезал ее, а на следующий день убил 27-летнюю девушку у стадиона "Юность". В обоих случаях мужчина использовал нож.

В прокуратуре добавили, что Ипатов в июне 2018 года в ходе ссоры нанес собутыльнику множественные удары, причинив вред здоровью. В сентябре 2018 года "на почве возникшей неприязни к своей несовершеннолетней знакомой" он с силой сдавил руками ее шею, а когда девушка от удушения потеряла сознание, два раза ударил ножом, после чего угрожал убить. Все преступления Ипатов совершил в состоянии алкогольного опьянения. Психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в Санкт-Петербурге, признала его вменяемым.