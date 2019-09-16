Режиссер последней части "Терминатора" решил не омолаживать Шварценеггера

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Тим Миллер рассказал, что не будет использовать цифровые технологии для омоложения Арнольда Шварценеггера в фильме "Терминатор: Темные судьбы", сообщает Screen Rant.
"Я абсолютно точно не собирался делать цифрового Арнольда. Мне хочется показать, как может выглядеть человек определенного возраста, которому приходится вести себя героически", - пояснил режиссер.
Кроме того, по его словам, у 73-летнего Шварценеггера в облике сейчас появилась некая "царственность", что выгодно отличает его теперешнего от времен, когда он активно занимался бодибилдингом.
О роли, которую актер исполнит в проекте, пока известно не очень много. Его персонаж робот Карл – один из ключевых, но в трейлерах у него очень мало экранного времени, значительно чаще в них можно увидеть вернувшуюся во франшизу Линду Хэмилтон (Сара О’Коннор).
Новый фильм будет прямым продолжением первых двух картин про Терминатора. Его премьера в России запланирована на 31 октября 2019 года.
30 августа, 16:00КультураВышел новый трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы"