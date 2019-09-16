Заявление иркутской чиновницы об уходе подписали в аппарате губернатора

ИРКУТСК, 16 сен – РИА Новости. Руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области подписал заявление об увольнении Ирины Алашкевич с должности начальника управления пресс-службы и информации, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
Ранее руководитель пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении людей, сообщила на своей странице в Facebook, что в понедельник написала заявление об увольнении.
"Заявление об увольнении с должности начальника управления пресс-службы и информации Ириной Алашкевич действительно было подано. Оно подписано сегодня руководителем аппарата губернатора и правительства региона", - написал собеседник агентства.
Аудиозапись, где женщина в оскорбительной форме высказывается о жертвах наводнения в Тулуне, в середине августа была распространена в соцсетях. В ней рассказывается о приезде президента Владимира Путина в Тулун и о реакции людей на встречу с ним. В записи, в частности, говорится: "Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли - вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном - и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования". В подписи к ролику утверждается, что речь произносит Алашкевич. Сама чиновница сообщила РИА Новости, что запись является фальсификацией. Губернатор региона Сергей Левченко организовал служебное расследование, запись была передана на экспертизу.
Как сообщил собеседник РИА Новости, результатами экспертизы сотрудники пресс-службы не располагают, он также добавил, что "вряд ли после увольнения Алашкевич есть необходимость возвращаться к этому вопросу".
С середины августа, после ухода Ирины Алашкевич в отпуск, обязанности главы пресс-службы правительства региона были возложены на ее заместителя.