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РИА Новости

Заявление иркутской чиновницы об уходе подписали в аппарате губернатора

13:56 16.09.2019 (обновлено: 14:37 16.09.2019)
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© Фото : Официальный портал Иркутской области/ (фото Андрея Федорова и Александра Шудыкина)Ирина Алашкевич
Ирина Алашкевич
© Фото : Официальный портал Иркутской области/ (фото Андрея Федорова и Александра Шудыкина)
Ирина Алашкевич. Архивное фото
ИРКУТСК, 16 сен – РИА Новости. Руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области подписал заявление об увольнении Ирины Алашкевич с должности начальника управления пресс-службы и информации, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
Ранее руководитель пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении людей, сообщила на своей странице в Facebook, что в понедельник написала заявление об увольнении.
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"Заявление об увольнении с должности начальника управления пресс-службы и информации Ириной Алашкевич действительно было подано. Оно подписано сегодня руководителем аппарата губернатора и правительства региона", - написал собеседник агентства.
Аудиозапись, где женщина в оскорбительной форме высказывается о жертвах наводнения в Тулуне, в середине августа была распространена в соцсетях. В ней рассказывается о приезде президента Владимира Путина в Тулун и о реакции людей на встречу с ним. В записи, в частности, говорится: "Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли - вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном - и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования". В подписи к ролику утверждается, что речь произносит Алашкевич. Сама чиновница сообщила РИА Новости, что запись является фальсификацией. Губернатор региона Сергей Левченко организовал служебное расследование, запись была передана на экспертизу.
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Как сообщил собеседник РИА Новости, результатами экспертизы сотрудники пресс-службы не располагают, он также добавил, что "вряд ли после увольнения Алашкевич есть необходимость возвращаться к этому вопросу".
С середины августа, после ухода Ирины Алашкевич в отпуск, обязанности главы пресс-службы правительства региона были возложены на ее заместителя.
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