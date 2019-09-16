В Кремле заявили, что атака дронов не повлияет на визит Путина в Эр-Рияд

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Атака дронов на объекты государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco не влияет на подготовку визита президента России Владимира Путина в Эр-Рияд, есть воля к углублению сотрудничества, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он напомнил, что визит Путин в Эр-Рияд запланирован на октябрь. "Точную дату мы анонсируем по согласованию с саудовской стороной", - сказал Песков.

"Безусловно, подобные инциденты не способны повлиять на ход подготовки (визита - ред.). И в Москве, и в Эр-Рияде имеется достаточно прочная политическая воля к дальнейшему углублению российско-саудовского сотрудничества. И мы продолжим этот путь", - заключил Песков.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.