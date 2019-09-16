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РИА Новости

В Кремле заявили, что атака дронов не повлияет на визит Путина в Эр-Рияд

13:54 16.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
Президент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Атака дронов на объекты государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco не влияет на подготовку визита президента России Владимира Путина в Эр-Рияд, есть воля к углублению сотрудничества, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он напомнил, что визит Путин в Эр-Рияд запланирован на октябрь. "Точную дату мы анонсируем по согласованию с саудовской стороной", - сказал Песков.
"Безусловно, подобные инциденты не способны повлиять на ход подготовки (визита - ред.). И в Москве, и в Эр-Рияде имеется достаточно прочная политическая воля к дальнейшему углублению российско-саудовского сотрудничества. И мы продолжим этот путь", - заключил Песков.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку - с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео "ложью".
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииВладимир ПутинСаудовская АравияЭр-Рияд (город)РоссияВ мире
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