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РИА Новости

Кремль надеется, что Эр-Рияд вскоре справится с последствиями атаки на НПЗ

13:49 16.09.2019 (обновлено: 14:04 16.09.2019)
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© REUTERS / StringerДым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
© REUTERS / Stringer
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Атака дронов на нефтяные объекты государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco является очень неприятной историей, которая оказывает негативное воздействие на энергетические рынки; Кремль надеется, что королевство вскоре справится с последствиям данного инцидента, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается самого инцидента, то мы уже говорили, это очень-очень неприятная история. Естественно, негативные последствия есть для мировых рынков энергетики. Мы надеемся, что саудовская сторона в самое ближайшее время сможет справиться с тем ущербом, который был нанесен в результате этой атаки", - сказал Песков.
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"Каких-либо обращений со стороны саудовских партнеров не было на этот счет", - ответил Песков на вопрос о возможной помощи Саудовской Аравии со стороны России, как в вопросах добычи нефти, так и по дипломатической линии.
На вопрос, обсуждал ли Владимир Путин с кем-то сложившуюся ситуацию, Песков ответил, что "сегодня день контактный, нельзя исключать, что какие-то обмены мнениями состоятся". Путин в понедельник наносит визит в Турцию, где примет участие в трехстороннем саммите по Сирии, а также проведет отдельные двусторонние встречи с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани.
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
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Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку - с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео "ложью".
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииДмитрий ПесковСаудовская АравияРоссияИранСШАВ мире
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