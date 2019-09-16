Кремль надеется, что Эр-Рияд вскоре справится с последствиями атаки на НПЗ

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Атака дронов на нефтяные объекты государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco является очень неприятной историей, которая оказывает негативное воздействие на энергетические рынки; Кремль надеется, что королевство вскоре справится с последствиям данного инцидента, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается самого инцидента, то мы уже говорили, это очень-очень неприятная история. Естественно, негативные последствия есть для мировых рынков энергетики. Мы надеемся, что саудовская сторона в самое ближайшее время сможет справиться с тем ущербом, который был нанесен в результате этой атаки", - сказал Песков.

"Каких-либо обращений со стороны саудовских партнеров не было на этот счет", - ответил Песков на вопрос о возможной помощи Саудовской Аравии со стороны России, как в вопросах добычи нефти, так и по дипломатической линии.

На вопрос, обсуждал ли Владимир Путин с кем-то сложившуюся ситуацию, Песков ответил, что "сегодня день контактный, нельзя исключать, что какие-то обмены мнениями состоятся". Путин в понедельник наносит визит в Турцию, где примет участие в трехстороннем саммите по Сирии, а также проведет отдельные двусторонние встречи с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.