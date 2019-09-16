Постпред США посоветовал Европе решать вопросы с Трампом

БРЮССЕЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Новому руководству ЕС не стоит повторять ошибку своих предшественников, дожидаясь ухода Дональда Трампа с президентского поста в надежде решить проблемы в отношениях с Вашингтоном, нужно быть серьезными и садиться за стол переговоров, заявил в понедельник постпред США при ЕС Гордон Сондлэнд.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео посетил Брюссель для знакомства с новыми руководителями европейских структур и "перезагрузки" отношений с ЕС и остался доволен первыми контактами.

"Изначальная реакция на избрание Трампа некоторыми нынешними лидерами ЕС была, знаете, в духе, давайте просто подождем следующего президента, который будет более дружественным для нас. Я думаю, они ошиблись, когда сделали такой вывод. Потому что Трамп ценит отношения с Европой. Но Трамп также пытается разобраться с тем, что некоторые его предшественники упустили: в течение многих лет позволяли структурный дисбаланс. Решение этого вопроса не безболезненно", - заявил постпред США в интервью изданию Politico.

По его словам, для решения, в частности, торговых вопросов необходимо улучшать коммуникацию между сторонами.

"Честно скажу, что нынешние четыре руководителя по-настоящему не были за столом. Я думаю, была стратегия, мол, давайте его (Трампа - ред.) игнорировать, может он уйдет. Но речь-то идет на самом деле не о Трампе, а о США", - сказал посол, выразив мнение, что в вопросах торговли между позициями республиканцев и демократов не такая уж и большая разница.

"Когда Трамп завершит свое пребывание в должности, что, как я ожидаю, произойдет в 2024 году, и если будет избран президент-демократ, то, мое предположение, что по этому вопросу не появится существенно отличной от позиции Трампа перспективы", - заявил дипломат.

По его мнению, "Европа должна быть серьезной, сесть с нами за стол и решить это". "Я с осторожным оптимизмом ожидаю, что новая "большая четверка" сможет решить эти вопросы лучше, чем предыдущая", - отметил он, говоря о руководстве ЕК, Евросовета, ЕП и внешнеполитической службы ЕС.