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РИА Новости

Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи в нормандском формате

13:47 16.09.2019 (обновлено: 14:39 16.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве, посвященном началу работы Высшего антикоррупционного суда Украины
Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве, посвященном началу работы Высшего антикоррупционного суда Украины
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 16 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник на брифинге со своей словацкой коллегой Зузаной Чапутовой заявил, что ожидает от встречи "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина) решений по обмену "всех на всех", отводу сил, выборам на неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Чапутова в понедельник находится с официальным визитом в Киеве.
"Главные шаги - решение вопроса окончательного обмена всех наших пленных, всех на всех. Второе - окончательное решение, с четкими сроками, разведения войск, Золотое, Петровское, а затем – четкие сроки, когда мы разводим войска на протяжении всей контактной линии", - заявил Зеленский.
Также Зеленский ожидает решения вопроса проведения местных выборов на неподконтрольных Киеву территориях. "Если мы обсуждаем местные выборы на временно оккупированных территориях, мы должны понимать, что четкие сроки будут, до вывода всех войск", - заявил Зеленский.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 13:46РИА Новости
Конкретных сроков встречи в "нормандском формате" пока нет, заявил Песков
Кроме того, украинский президент ожидает, что встреча в "нормандском формате" будет иметь "нормальный результат", Франция и Германия поддержат сторону Украины. "Ожидаю еще, что встречи в "нормандском формате" будут не через три года, а будут часто, пока мы решим все вопросы с возвращением наших территорий и прекращением войны", - отметил глава государства.
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