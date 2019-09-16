Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи в нормандском формате

КИЕВ, 16 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник на брифинге со своей словацкой коллегой Зузаной Чапутовой заявил, что ожидает от встречи "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина) решений по обмену "всех на всех", отводу сил, выборам на неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Чапутова в понедельник находится с официальным визитом в Киеве.

"Главные шаги - решение вопроса окончательного обмена всех наших пленных, всех на всех. Второе - окончательное решение, с четкими сроками, разведения войск, Золотое, Петровское, а затем – четкие сроки, когда мы разводим войска на протяжении всей контактной линии", - заявил Зеленский.

Также Зеленский ожидает решения вопроса проведения местных выборов на неподконтрольных Киеву территориях. "Если мы обсуждаем местные выборы на временно оккупированных территориях, мы должны понимать, что четкие сроки будут, до вывода всех войск", - заявил Зеленский.