В Кремле прокомментировали сообщения об интеграции России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Таврическом дворце. Архивное фото

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Таврическом дворце

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Конкретных сроков утверждения "дорожной карты" интеграции России и Белоруссии пока нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также отметил, что сведения СМИ по этой теме носят "сугубо предварительный характер", хотя уже "проделана очень серьезная работа с двух сторон".

В понедельник газета "Коммерсант" написала, что Москва и Минск планируют перейти на единые налоговый и гражданский кодексы в рамках интеграции своих экономических систем с января 2021 года.

Кроме того, сообщалось, что стороны намерены унифицировать учет собственности, почти полностью объединить банковский надзор при сохранении двух Центробанков, ввести единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии и установить гармонизированное государственное регулирование отраслей.

Автор материала отмечал, что такая степень интеграции выше, чем у Европейского союза, и добавлял, что с 2022 года речь может идти о фактически конфедеративном государстве, которое тем не менее не будет равноправным для обеих сторон, поскольку российская экономика в 29 раз крупнее белорусской.

Договор об интеграции

В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию экономической интеграции. Позже стороны обменялись предложениями по сотрудничеству.

Было решено к 1 ноября разработать около 28 дорожных карт по интеграции в различных сферах, к середине 2020-го — унифицированное законодательство, а с 2021 года запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.