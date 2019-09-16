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РИА Новости

В Кремле прокомментировали сообщения об интеграции России и Белоруссии

13:47 16.09.2019 (обновлено: 15:20 16.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Таврическом дворце
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Таврическом дворце
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Таврическом дворце. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Конкретных сроков утверждения "дорожной карты" интеграции России и Белоруссии пока нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он также отметил, что сведения СМИ по этой теме носят "сугубо предварительный характер", хотя уже "проделана очень серьезная работа с двух сторон".
В понедельник газета "Коммерсант" написала, что Москва и Минск планируют перейти на единые налоговый и гражданский кодексы в рамках интеграции своих экономических систем с января 2021 года.
Кроме того, сообщалось, что стороны намерены унифицировать учет собственности, почти полностью объединить банковский надзор при сохранении двух Центробанков, ввести единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии и установить гармонизированное государственное регулирование отраслей.
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Автор материала отмечал, что такая степень интеграции выше, чем у Европейского союза, и добавлял, что с 2022 года речь может идти о фактически конфедеративном государстве, которое тем не менее не будет равноправным для обеих сторон, поскольку российская экономика в 29 раз крупнее белорусской.

Договор об интеграции

В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию экономической интеграции. Позже стороны обменялись предложениями по сотрудничеству.
Было решено к 1 ноября разработать около 28 дорожных карт по интеграции в различных сферах, к середине 2020-го — унифицированное законодательство, а с 2021 года запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.
При этом Лукашенко предложил снять все спорные вопросы и подготовить программу действий до 8 декабря 2019 года.
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Александр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссияПолитика
Популярные комментарии
Уже придумывают под каким соусом можно президентом и на следующий срок остаться. Батька, интересно, как будет действовать.
16 сентября, 14:01
PPriborSerebro
51520035
Да уже сто лет интегрируемся
16 сентября, 13:58
Аристарх Евлампиевич Аристархов
38301014
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