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РИА Новости

Конкретных сроков встречи в "нормандском формате" пока нет, заявил Песков

13:46 16.09.2019 (обновлено: 14:05 16.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Конкретных сроков встречи в "нормандском формате" пока нет, идут контакты для прояснения возможной продуктивности таких переговоров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока конкретных сроков проведения саммита нет. Пока осуществляются контакты с тем, чтобы провести возможные перспективы продуктивности встречи в верхах", - сказал Песков журналистам.
Отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с заявлениями, которые были в Киеве по поводу "формулы Штайнмайера" и в целом урегулирования ситуации на востоке Украины, пресс-секретарь пояснил, что "безусловно, ознакомились".
"Подобные заявления лишний раз подчеркивают необходимость тщательной подготовки саммита с тем, чтобы он был результативным", - добавил он.
Помимо этого на вопрос, есть ли "красные линии" для Кремля для того, чтобы саммит в таком формате произошел, Песков ответил, что "красные линии" не для Кремля. "Они есть для всех подписантов минских договоренностей, они четко вытекают из текста минских договоренностей", - отметил он.
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