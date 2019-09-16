Конкретных сроков встречи в "нормандском формате" пока нет, заявил Песков

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Конкретных сроков встречи в "нормандском формате" пока нет, идут контакты для прояснения возможной продуктивности таких переговоров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока конкретных сроков проведения саммита нет. Пока осуществляются контакты с тем, чтобы провести возможные перспективы продуктивности встречи в верхах", - сказал Песков журналистам.

Отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с заявлениями, которые были в Киеве по поводу "формулы Штайнмайера" и в целом урегулирования ситуации на востоке Украины, пресс-секретарь пояснил, что "безусловно, ознакомились".

"Подобные заявления лишний раз подчеркивают необходимость тщательной подготовки саммита с тем, чтобы он был результативным", - добавил он.