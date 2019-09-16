В Госдуму внесли законопроект о закреплении статуса многодетной семьи

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Народный Хурал республики Калмыкия внес в Госдуму законопроект, которым на федеральном уровне закрепляется определение многодетной семьи и меры ее соцподдержки в России, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Ранее в апреле аналогичную инициативу вносила в Госдуму фракция ЛДПР.
"Законопроектом впервые на уровне федеральных законов закрепляется понятие "многодетная семья", а также унифицируются меры поддержки многодетных семей, поскольку в настоящий момент они могут существенно отличаться в зависимости от субъекта Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к документу.
По мнению авторов инициативы, данный законопроект имеет целью "способствовать улучшению общей демографической ситуации в РФ, повышению рождаемости, законодательному признанию в качестве общественно полезной деятельности, связанной с воспитанием детей в семьях, имеющих трех и более детей".