В Госдуму внесли законопроект о закреплении статуса многодетной семьи

"Законопроектом впервые на уровне федеральных законов закрепляется понятие "многодетная семья", а также унифицируются меры поддержки многодетных семей, поскольку в настоящий момент они могут существенно отличаться в зависимости от субъекта Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к документу.