В РПЦ выразили недоумение поведением Собчак на свадьбе после венчания

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В Московском патриархате считают поведение Ксении Собчак на свадьбе после ее венчания в церкви с Константином Богомоловым недостойным верующего человека.

"Не думал, что вернусь к этой теме - свадьбе Собчак и Богомолова. Конечно, тот перфоманс, тот "свадебный танец", видео которого еще и массово разошлось в интернете, мягко говоря, мало сочетается с поведением пары, только что повенчавшейся в церкви", - написал в своем Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ранее он сообщил, что перед совершением таинства венчания Собчак и Богомолов беседовали со священником о смысле христианского брака, и пара "письменно засвидетельствовала раскаяние в своих недостойных делах в прошлом".

"Полагаю, священник думал и надеялся, что все это делалось искренне. Увы, последовавшие сразу за этим действия дают серьезный повод в этой искренности усомниться. Кого люди пытаются обмануть? Церковь? Бога? А ведь обмануть можно только себя... Да, у всех бывают падения, да, все согрешают. Но зачем давать обеты Богу, если ты не собираешься их выполнять? Причем, как-то вот сразу так не выполнять, сходу, запланированно", - отметил Легойда.

Он добавил, что "Бог все равно ждет покаяния". "Только настоящего. Без перфомансов", - заключил представитель Церкви.