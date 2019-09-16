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РИА Новости

Новый сайт Росстата подвергся DDoS-атаке

13:39 16.09.2019 (обновлено: 14:47 16.09.2019)
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CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / TBIT /
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Новый сайт Росстата в понедельник подвергся DDOS атаке, ведутся работы по восстановлению его работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе статистического ведомства.

"С 10 до 12 утра сайт Росстата подвергся DDOS атаке. В настоящее время обновленный сайт Федеральной службы государственной статистики работает неустойчиво. Управление информационных технологий Росстата предпринимает все возможные усилия для восстановления работоспособности сайта", - говорится в сообщении пресс-службы Росстата.

Новый сайт Росстата был запущен в эксплуатацию летом 2019 года. До 13 сентября он работал в тестовом режиме по адресу www.new.gks.ru, а с 14 сентября Росстат полностью перешел на новую версию сайта и на основном адресе www.gks.ru. Старая версия по-прежнему доступна по адресу old.gks.ru, но перестает обновляться.
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