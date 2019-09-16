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РИА Новости

В Италии сформировали новое правительство

13:36 16.09.2019 (обновлено: 13:37 16.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи. 24 октября 2018
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи. 24 октября 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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РИМ, 16 сен - РИА Новости, Сергей Старцев. Завершено формирование нового правительства Италии: в понедельник 43 вице-министра и заместителя министра в кабинете Джузеппе Конте принесли присягу на верность республике в римском Дворце Киджи, который с 1961 года является официальной резиденцией Совмина.
Текст присяги в присутствии Конте зачитал секретарь Совмина Риккардо Фраккаро, после чего участники официальной церемонии вместе произнесли слово "клянусь", а затем каждый их них расписался в соответствующем протоколе.
Приветствуя новых заместителей министров, Конте подчеркнул большую ответственность лиц, находящихся на государственной службе, и призвал их выполнять свои обязанности "дисциплинированно и с честью". По его словам, путеводной звездой для всех членов правительства будет служить конституция Италии.
Новое правительство Италии было сформировано 4 сентября, когда Конте объявил состав своего кабинета, в который вошел 21 министр. В соответствии со статьей 92 конституции Италии президент Серджо Маттарелла назначил Конте председателем Совета министров и по его предложению - всех министров. 5 сентября члены 66-го правительства в истории Итальянской республики принесли присягу главе государства в Квиринальском дворце, после чего кабинет официально приступил к исполнению своих обязанностей. 9 сентября правительство получило вотум доверия в Палате депутатов, а на следующий день в Сенате национального парламента.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
11 сентября, 14:55РИА Новости
Эксперт оценил перспективы политики нового правительства Италии для России
Однако формирование высшего исполнительного органа государственной власти Италии продолжилось на прошлой неделе. Руководители политически сил, образующих нынешнюю правящую коалицию, - "Движения 5 звезд", Демократической партии, а также организаций "Свободные и равные" и "Движение итальянцев за границей" - согласовали список из 10 вице-министров и 33 заместителей министров, включая секретаря Совмина. За исключением Фраккаро они не принимают участия в заседаниях Совмина, однако играют важную роль к деятельности правительства, курируя определенный круг вопросов по согласованию с соответствующими министрами.
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Джузеппе КонтеСерджо МаттареллаИталияВ мире
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