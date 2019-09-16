В Белоруссии позитивно оценили первый этап учений "Щит Союза-2019"

МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Начальник генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии – первый заместитель министра обороны Олег Белоконев положительно оценил итоги первого этапа совместных белорусско-российских военных учений "Щит Союза-2019", сообщило в понедельник Минобороны республики на сайте.

Совместные учения "Щит Союза-2019" с участием 12 тысяч военнослужащих из России и Белоруссии начались в Нижегородской области в пятницу. В учениях также задействовано до 950 единиц техники. Маневры завершатся 19 сентября.

"На полигоне Мулино завершился первый этап совместного оперативного учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Щит Союза – 2019". Органы управления показали высокую способность управлять подчиненными частями и подразделениями в ходе выполнения задач по предназначению в сложных условиях обстановки", - подчеркивается в сообщении на сайте ведомства.

Там приводятся слова Белоконева, что "воинские подразделения достаточно уверенно выполняли комплекс мероприятий по поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп, по стабилизации обстановки в назначенных зонах ответственности".

В сообщении напоминается, что мероприятия проводились с большим количеством боевых стрельб, основная масса которых проходила в ночных условиях. Подразделения совершали марши на незнакомой местности, вводились в бой с ходу с принятием решений в ходе маршей и постановки задач. В белорусском Минобороны заявили, что "несмотря на то, что учение еще не завершилось, очевидно, что созданная и реализованная система подготовки Вооруженных сил Республики Беларусь достаточно эффективна и позволяет готовить войска к выполнению поставленных задач".

"Сегодня мы приступили к отработке вопросов второго этапа, основная направленность которого – практические действия, реализация тех принятых решений и планов, которые мы осуществляли на первом этапе. Соединениям и частям предстоит вести оборонительные действия на назначенных рубежах, продолжать стабилизацию обстановки, организовывать взаимодействие и всестороннее обеспечение. А органы управления продолжат управлять подчиненными соединениями и воинскими частями в сложной обстановке", - сказал Белоконев.