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РИА Новости
Союзное государство

В Белоруссии позитивно оценили первый этап учений "Щит Союза-2019"

13:35 16.09.2019
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© РИА Новости / Олег Золото / Перейти в фотобанкРоссийско-белорусские учения "Щит Союза – 2011"
Российско-белорусские учения Щит Союза – 2011
© РИА Новости / Олег Золото
Перейти в фотобанк
МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Начальник генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии – первый заместитель министра обороны Олег Белоконев положительно оценил итоги первого этапа совместных белорусско-российских военных учений "Щит Союза-2019", сообщило в понедельник Минобороны республики на сайте.
Совместные учения "Щит Союза-2019" с участием 12 тысяч военнослужащих из России и Белоруссии начались в Нижегородской области в пятницу. В учениях также задействовано до 950 единиц техники. Маневры завершатся 19 сентября.
"На полигоне Мулино завершился первый этап совместного оперативного учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Щит Союза – 2019". Органы управления показали высокую способность управлять подчиненными частями и подразделениями в ходе выполнения задач по предназначению в сложных условиях обстановки", - подчеркивается в сообщении на сайте ведомства.
Там приводятся слова Белоконева, что "воинские подразделения достаточно уверенно выполняли комплекс мероприятий по поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп, по стабилизации обстановки в назначенных зонах ответственности".
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В сообщении напоминается, что мероприятия проводились с большим количеством боевых стрельб, основная масса которых проходила в ночных условиях. Подразделения совершали марши на незнакомой местности, вводились в бой с ходу с принятием решений в ходе маршей и постановки задач. В белорусском Минобороны заявили, что "несмотря на то, что учение еще не завершилось, очевидно, что созданная и реализованная система подготовки Вооруженных сил Республики Беларусь достаточно эффективна и позволяет готовить войска к выполнению поставленных задач".
"Сегодня мы приступили к отработке вопросов второго этапа, основная направленность которого – практические действия, реализация тех принятых решений и планов, которые мы осуществляли на первом этапе. Соединениям и частям предстоит вести оборонительные действия на назначенных рубежах, продолжать стабилизацию обстановки, организовывать взаимодействие и всестороннее обеспечение. А органы управления продолжат управлять подчиненными соединениями и воинскими частями в сложной обстановке", - сказал Белоконев.
Он выразил мнение, что главная цель этого мероприятия будет достигнута, военные получат практику совместных мероприятий с Вооруженными силами Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совместном заседании коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии. 24 октября 2018
24 октября 2018, 13:02РИА Новости
Шойгу рассказал об учениях России и Белоруссии "Щит Союза-2019"
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Союзное государствоЩит Союза (учения)Олег БелоконевМинистерство обороны БелоруссииБелоруссияРоссияВ мире
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