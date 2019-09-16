В Одесской области 19 человек пострадали при столкновении двух маршруток

КИЕВ, 16 сен - РИА Новости. Две маршрутки столкнулись в Одесской области Украины, в результате ДТП пострадали 19 человек, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции страны.

"Авария произошла в селе Шабо Белгород-Днестровского района. Предварительно установлено, что водитель одного из автобусов не выбрал безопасный интервал движения и совершил столкновение с другим пассажирским транспортным средством", - говорится в сообщении.

По предварительным данным полиции, 19 человек пострадали, их госпитализировали.