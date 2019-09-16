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РИА Новости

В Одесской области 19 человек пострадали при столкновении двух маршруток

13:34 16.09.2019 (обновлено: 13:36 16.09.2019)
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© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
КИЕВ, 16 сен - РИА Новости. Две маршрутки столкнулись в Одесской области Украины, в результате ДТП пострадали 19 человек, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции страны.
"Авария произошла в селе Шабо Белгород-Днестровского района. Предварительно установлено, что водитель одного из автобусов не выбрал безопасный интервал движения и совершил столкновение с другим пассажирским транспортным средством", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным полиции, 19 человек пострадали, их госпитализировали.
На месте работают полицейские, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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