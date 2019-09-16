ФАС опровергла данные о проблемах с лекарствами из-за госрегулирования цен

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ опровергла информацию в СМИ о массовом уходе лекарственных препаратов с российского рынка, якобы связанным с государственным регулированием цен на лекарства, сообщается на Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ опровергла информацию в СМИ о массовом уходе лекарственных препаратов с российского рынка, якобы связанным с государственным регулированием цен на лекарства, сообщается на сайте службы

"Эксперты" фармрынка заявляют в СМИ о массовом уходе лекарственных препаратов с российского рынка. Так, по их данным, таких препаратов насчитывается порядка 700, некоторые говорят о 900, и что уход их связан с государственным регулированием цен на лекарства. Эти заявления не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

ФАС изучила информацию и запросила данные у Минздрава. По данным министерства, за 2018-2019 годы фармпроизводители инициировали отмену регистрации 471 позиции лекарственных препаратов. Как отмечает служба, подавляющее большинство этих препаратов имеет аналоги, которые находятся в обращении. В то же время только в 2018 году компаниями было зарегистрировано 662 лекарственных средства. При этом фармкомпании, которые приняли решение вывести свои препараты с рынка, наиболее часто среди причин указывали производственные сложности, модернизацию процессов и оборудования, пересмотр продуктового портфеля, а также изменения упаковок, дозировок и наименований лекарственных форм.

Кроме этого, служба выяснила, что на 12 июля 2019 года Государственный реестр предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты содержит более 39 тысяч реестровых записей (лекарственных препаратов в дозировках и упаковка). Из них только 9793 препарата обращаются на рынке, отмечает ФАС.

"Такая ситуация складывалась годами из-за проблем с актуализацией информации в реестре. В настоящее время процесс пересмотра цен на лекарственные препараты интенсифицировал деятельность фармпроизводителей в этом направлении: компании начали активно отзывать из реестра препараты в дозировках и формах, которые не обращаются на рынке. Это является положительным фактором для рынка, который в ближайшее время будет только усиливаться", - комментирует Тимофей Нижегородцев, начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России.