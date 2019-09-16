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РИА Новости

Скворцова призвала ликвидировать дефицит объектов сельского здравоохранения

13:29 16.09.2019 (обновлено: 14:58 16.09.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© РИА Новости / Нина Зотина
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 16 сен – РИА Новости. Первой задачей при реализации национального проекта "Здравоохранение" является ликвидация дефицита объектов сельского здравоохранения, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"Первая задача – восстановление сельского здравоохранения – она очень актуальна. Потому что с 2000 года по 2014 год на 15 тысяч снизилось число объектов сельского здравоохранения. Сейчас мы должны полностью устранить этот дефицит", - заявила на полях форума "Биотехмед" Скворцова, рассказывая о планах Минздрава по реализации нацпроекта.
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Всё оборудование для оснащения фельдшерских акушерских пунктов за исключением экспресс-анализатора уровня холестерина в крови производится в России, сообщила Скворцова.
"Согласно приказу Минздрава каждый ФАП имеет определенную структуру, набор помещений и имеет оборудование… всего 58 наименований. Сегодня 57 из 58 производится отечественными производителями, кроме портативного экспресс-анализатора уровня холестерина в крови. Обращаемся и просим, думаю, это совсем не сложно сделать, чтобы объекты сельского здравоохранения были полностью самодостаточны", - сказала Скворцова, обращаясь к участникам форума.
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Четвертый ежегодный форум по биотехнологиям "Биотехмед" проходит 16-17 сентября в Геленджике. "Биотехмед" является главной площадкой, где обсуждаются актуальные вопросы биомедицинской отрасли, реализация нацпроекта "Здравоохранение", ведется диалог между государством и бизнесом.
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Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФВероника СкворцоваОбщество
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