Скворцова призвала ликвидировать дефицит объектов сельского здравоохранения

"Первая задача – восстановление сельского здравоохранения – она очень актуальна. Потому что с 2000 года по 2014 год на 15 тысяч снизилось число объектов сельского здравоохранения. Сейчас мы должны полностью устранить этот дефицит", - заявила на полях форума "Биотехмед" Скворцова, рассказывая о планах Минздрава по реализации нацпроекта.