Уволился следователь, ведший дело об изнасиловании в отделе полиции в Уфе

Один из обвиняемых в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе в суде. Архивное фото

Один из обвиняемых в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе в суде

УФА, 16 сен - РИА Новости. Сторона защиты трех экс-полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе, заявила РИА Новости, что следователь, расследовавший это громкое дело, уволился, как только материалы дошли до суда.

Суд по делу об изнасиловании начался в Кировском районном суде 29 июля. Обвиняемые Павел Яромчук, Эдуард Матвеев и Салават Галиев находятся под домашним арестом. Виновными они себя не считают. Следствие заявляло, что нашло следы изнасилования, проведя обыски и сложные экспертные исследования. На прошлой неделе суд завершил допрос потерпевшей.

"Нам непонятно, по какой причине уволился следователь СУСК РФ по Башкирии, который расследовал дело об изнасиловании. Это случилось сразу, как материалы дела были направлены в суд для рассмотрения по существу", - сказала агентству одна из защитниц обвиняемых.

В пресс-службе СУСК по региону агентству отказались комментировать увольнение сотрудника.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, во время расследования дела два раза поменяли следователя.

"Первый следователь, который возбудил дело об изнасиловании, не довел расследование до конца, он был повышен по службе. Второй следователь, который довел дело до суда, не уволился, а был уволен", - рассказал агентству источник.