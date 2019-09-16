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РИА Новости

Уволился следователь, ведший дело об изнасиловании в отделе полиции в Уфе

13:26 16.09.2019
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© РИА Новости / Вадим Брайдов / Перейти в фотобанкОдин из обвиняемых в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе в суде
Один из обвиняемых в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе в суде
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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Один из обвиняемых в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе в суде. Архивное фото
УФА, 16 сен - РИА Новости. Сторона защиты трех экс-полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе, заявила РИА Новости, что следователь, расследовавший это громкое дело, уволился, как только материалы дошли до суда.
Суд по делу об изнасиловании начался в Кировском районном суде 29 июля. Обвиняемые Павел Яромчук, Эдуард Матвеев и Салават Галиев находятся под домашним арестом. Виновными они себя не считают. Следствие заявляло, что нашло следы изнасилования, проведя обыски и сложные экспертные исследования. На прошлой неделе суд завершил допрос потерпевшей.
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Дело об изнасиловании сотрудницы полиции в Уфе
"Нам непонятно, по какой причине уволился следователь СУСК РФ по Башкирии, который расследовал дело об изнасиловании. Это случилось сразу, как материалы дела были направлены в суд для рассмотрения по существу", - сказала агентству одна из защитниц обвиняемых.
В пресс-службе СУСК по региону агентству отказались комментировать увольнение сотрудника.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, во время расследования дела два раза поменяли следователя.
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Обвинившей коллег в изнасиловании дознавателю стало плохо в уфимском суде
"Первый следователь, который возбудил дело об изнасиловании, не довел расследование до конца, он был повышен по службе. Второй следователь, который довел дело до суда, не уволился, а был уволен", - рассказал агентству источник.
В конце октября прошлого года 23-летняя дознавательница полиции Уфы заявила, что три начальника надругались над ней прямо на рабочем месте. Офицеров задержали и поместили в СИЗО, но впоследствии отпустили под домашний арест. Их уволили из органов по отрицательным мотивам, не дожидаясь приговора, но такая же кара постигла и саму девушку. Выяснилось, что в момент преступления она выпивала с коллегами.
Бывший сотрудник полиции Эдуард Матвеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде Уфы. 2 ноября 2018
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Суд по делу об изнасиловании в Уфе проходит в обстановке секретности
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