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РИА Новости

Испанский профсоюз объявил о забастовке наземных служб Iberia

13:25 16.09.2019
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© Flickr / Pylon757Самолет авиакомпании Iberia
Самолет авиакомпании Iberia
© Flickr / Pylon757
Самолет авиакомпании Iberia. Архивное фото
МАДРИД, 16 сен - РИА Новости. Всеобщий союз трудящихся (UGT) - один из крупнейших профсоюзов Испании - объявил о проведении забастовки наземных служб авиакомпании.
UGT призывает сотрудников наземных служб авиакомпании не выходить на работу по понедельникам с 30 сентября по 18 ноября, то есть в общей сложности восемь дней. Причиной решения стало "отсутствие ответа компании в отведенные UGT сроки, чтобы установить и завершить переговоры по XXI коллективному договору", говорится в сообщении.
По мнению профсоюза, проведение забастовки - "последний инструмент" трудящихся, чтобы "уважать их права", однако "Iberia не оставила иного пути".
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