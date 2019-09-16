Испанский профсоюз объявил о забастовке наземных служб Iberia

UGT призывает сотрудников наземных служб авиакомпании не выходить на работу по понедельникам с 30 сентября по 18 ноября, то есть в общей сложности восемь дней. Причиной решения стало "отсутствие ответа компании в отведенные UGT сроки, чтобы установить и завершить переговоры по XXI коллективному договору", говорится в сообщении.