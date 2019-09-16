В Марий Эл женщина с ножом напала на полицейского

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Пожилая жительница марийского села напала с ножом на сотрудника полиции, сообщает следственное управление СК РФ по Марий Эл.
По версии следствия, вечером 13 сентября участковый уполномоченный прибыл по вызову в одну из деревень Медведевского района. В ходе разбирательства 67-летняя женщина взяла дома нож и, выйдя на улицу, нанесла удар в грудь сотруднику полиции.
"Женщина задержана. Ей предъявлено обвинение в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения", - сообщает СУСК.
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