В РВИО рассказали, кто занимается фальсификацией истории Второй мировой

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Новую волну фальсификаций истории Второй мировой войны поднимают в Восточной Европе "сателлиты" США и Евросоюза, эти попытки будут продолжаться и в дальнейшем, заявил председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Выступая в понедельник на пленарном заседании международной научной конференции "Стратегия СССР по предотвращению Второй мировой войны в Европе и Азии", Иванов отметил, что в дни 80-летия со дня начала той войны появилось "огромное количество фальсификаций" истории тех событий. "Здесь не надо было быть провидцем - все это было понятно", - сказал Иванов.
В качестве примеров он привел ситуацию с памятником маршалу Ивану Коневу в Праге и выставкой российских архивных документов в Софии.
"Хочу сразу сказать - не надо удивляться, это и дальше будет. Чем больше будет срок, тем легче оболванить обывателей, которые не хотят знать историю", - сказал Иванов.
"Сателлиты либо Вашингтона, либо Брюсселя пытаются все поставить с ног на голову и планируют переиначить причины и итоги Второй мировой войны", - пояснил он. По словам Иванова, "такие страны считают, что раз они выиграли холодную войну, то надо пересмотреть и итоги "горячей".
В минувший четверг члены районного совета Прага-6 после длительных дебатов приняли решение о переносе памятника Коневу в один из музеев и проведении конкурса на создание нового монумента героям-освободителям Праги в 1945 году. В связи с этим МИД РФ в пятницу заявил о своем возмущении циничным решением районных властей и выразил сожаление, что Чехия допустила подобное развитие событий. В свою очередь, чешский президент Милош Земан заявил, что ситуация с памятником маршалу Коневу является позором для Чехии.
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1 сентября, 10:0080 лет с начала Второй мировой войныИсторик: спектр мнений о начале Второй мировой войны давно сформировалсяЧем объясняются полярные точки зрения на причины Второй мировой войны, возможна ли в историческом сообществе единая трактовка событий того периода и стоит ли ожидать сенсаций по мере раскрытия архивных данных, в интервью РИА Новости рассказал доктор исторических наук, профессор РГГУ Алексей Киличенков.
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В войну было втянуто 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек, военные действия велись на территории 40 государств, а также на морских и океанских театрах. Вторая мировая война была самой разрушительной и кровопролитной из войн. В ней погибли свыше 55 миллионов человек. Наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший 27 миллионов человек.