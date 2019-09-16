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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

В РВИО рассказали, кто занимается фальсификацией истории Второй мировой

13:24 16.09.2019 (обновлено: 13:59 16.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир ГребневОсвобожденные советские девушки, угнанные в Германию из Украины
Освобожденные советские девушки, угнанные в Германию из Украины
© РИА Новости / Владимир Гребнев
Освобожденные советские девушки, угнанные в Германию из Украины. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Новую волну фальсификаций истории Второй мировой войны поднимают в Восточной Европе "сателлиты" США и Евросоюза, эти попытки будут продолжаться и в дальнейшем, заявил председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Выступая в понедельник на пленарном заседании международной научной конференции "Стратегия СССР по предотвращению Второй мировой войны в Европе и Азии", Иванов отметил, что в дни 80-летия со дня начала той войны появилось "огромное количество фальсификаций" истории тех событий. "Здесь не надо было быть провидцем - все это было понятно", - сказал Иванов.
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Вся правда о Второй мировой войне: Минобороны раскрыло новые тайныДокументы надо знать и уметь соотносить друг с другом. Однако многим достаточно передергиваний и фальсификаций. Они пишут свою, альтернативную лживую историю. Увы, небезрезультатно.
В качестве примеров он привел ситуацию с памятником маршалу Ивану Коневу в Праге и выставкой российских архивных документов в Софии.
"Хочу сразу сказать - не надо удивляться, это и дальше будет. Чем больше будет срок, тем легче оболванить обывателей, которые не хотят знать историю", - сказал Иванов.
"Сателлиты либо Вашингтона, либо Брюсселя пытаются все поставить с ног на голову и планируют переиначить причины и итоги Второй мировой войны", - пояснил он. По словам Иванова, "такие страны считают, что раз они выиграли холодную войну, то надо пересмотреть и итоги "горячей".
В минувший четверг члены районного совета Прага-6 после длительных дебатов приняли решение о переносе памятника Коневу в один из музеев и проведении конкурса на создание нового монумента героям-освободителям Праги в 1945 году. В связи с этим МИД РФ в пятницу заявил о своем возмущении циничным решением районных властей и выразил сожаление, что Чехия допустила подобное развитие событий. В свою очередь, чешский президент Милош Земан заявил, что ситуация с памятником маршалу Коневу является позором для Чехии.
В начале сентября в МИД Болгарии призвали Россию отказаться от термина "освобождение" в контексте борьбы СССР с нацизмом в годы Второй мировой войны. В ведомстве призвали "не закрывать глаза" на "полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность Болгарии от процессов в развитых европейских странах". Это, как считают болгарские дипломаты, стало следствием действий Красной Армии, сражавшейся с нацистской Германией в Европе. Заявление ведомства прозвучало перед началом работы выставки "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма", которая открылась 9 сентября в Российском культурном центре в Софии.
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Историк: спектр мнений о начале Второй мировой войны давно сформировалсяЧем объясняются полярные точки зрения на причины Второй мировой войны, возможна ли в историческом сообществе единая трактовка событий того периода и стоит ли ожидать сенсаций по мере раскрытия архивных данных, в интервью РИА Новости рассказал доктор исторических наук, профессор РГГУ Алексей Киличенков.
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке, направленной исключительно на ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из российских фондохранилищ. В российском посольстве заявили, что "обескуражены" тем, что подобные официальные заявления делаются до ознакомления с экспозицией.
Вторая мировая война продолжалась шесть лет с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года. Ее последние бои велись на Дальнем Востоке. Второго сентября 1945 года на борту американского линкора "Миссури" был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии - союзника Германии.
В войну было втянуто 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек, военные действия велись на территории 40 государств, а также на морских и океанских театрах. Вторая мировая война была самой разрушительной и кровопролитной из войн. В ней погибли свыше 55 миллионов человек. Наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший 27 миллионов человек.
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"В истории нет правых и виноватых, история – это свершившийся факт"
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80 лет с начала Второй мировой войныРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Вторая мировая война (1939-1945)МИД РФЕвросоюзСергей Иванов (политик)РоссияСШАВ мире
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