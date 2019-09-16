Додон готов поддержать перестановки в правительстве Молдавии

КИШИНЕВ, 16 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в понедельник заявил, что готов поддержать перестановки в правительстве, если они будут необходимы для повышения эффективности его работы.
"Я недоволен работой некоторых министерств, отсутствием политик (стратегий - ред.) в социально-экономических областях, отменой и приостановкой проектов, которые могли послужить на пользу людям. Если в ближайшие месяцы министры не докажут, что могут предпринять эффективные шаги, то я готов поддержать перестановки в правительстве, чтобы его работа стала эффективней", - заявил Додон, выступая в парламенте.
По словам президента, к нему часто обращаются люди, которые рассказывают о своих ожиданиях. На базе этих обращений были выявлены приоритетные направления: улучшение уровня жизни и своевременная выплата зарплат и пенсий, увеличение количества рабочих мест, стратегический подход к экономическому развитию страны, конкретные результаты в области борьбы с коррупцией, а также качество дорог в стране.
"Я буду поддерживать модель правления, которая позволит сделать приоритетом социальную повестку параллельно с необходимыми реформами. Я предлагаю парламентскому большинству и правительству вместе пересмотреть повестку приоритетов, отталкиваясь от социальных ожиданий людей", - добавил Додон.
Он подчеркнул, что страна проходит через комплексный процесс перезагрузки, решения правительства должны быть направлены на то, чтобы прекратить отток людей из Молдавии, которые уезжают в поисках лучшей жизни.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако вице-председатель правящей тогда Демпартии Павел Филип хотел назначить досрочные выборы на 6 сентября. Через несколько дней Демпартия объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС Молдавии официально признал новое правительство 15 июня.