Додон готов поддержать перестановки в правительстве Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане

КИШИНЕВ, 16 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в понедельник заявил, что готов поддержать перестановки в правительстве, если они будут необходимы для повышения эффективности его работы.

"Я недоволен работой некоторых министерств, отсутствием политик (стратегий - ред.) в социально-экономических областях, отменой и приостановкой проектов, которые могли послужить на пользу людям. Если в ближайшие месяцы министры не докажут, что могут предпринять эффективные шаги, то я готов поддержать перестановки в правительстве, чтобы его работа стала эффективней", - заявил Додон, выступая в парламенте.

По словам президента, к нему часто обращаются люди, которые рассказывают о своих ожиданиях. На базе этих обращений были выявлены приоритетные направления: улучшение уровня жизни и своевременная выплата зарплат и пенсий, увеличение количества рабочих мест, стратегический подход к экономическому развитию страны, конкретные результаты в области борьбы с коррупцией, а также качество дорог в стране.

"Я буду поддерживать модель правления, которая позволит сделать приоритетом социальную повестку параллельно с необходимыми реформами. Я предлагаю парламентскому большинству и правительству вместе пересмотреть повестку приоритетов, отталкиваясь от социальных ожиданий людей", - добавил Додон.

Он подчеркнул, что страна проходит через комплексный процесс перезагрузки, решения правительства должны быть направлены на то, чтобы прекратить отток людей из Молдавии, которые уезжают в поисках лучшей жизни.