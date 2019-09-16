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РИА Новости

На востоке Афганистана при взрыве погиб человек

13:20 16.09.2019
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© AP Photo / Mohammad Anwar DanishyarГород Газни
Город Газни
© AP Photo / Mohammad Anwar Danishyar
Город Газни. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Один человек погиб, пять пострадали в результате взрыва бомбы в провинции Газни на востоке Афганистана, передает телеканал Tolo News со ссылкой на местную полицию.
Как сообщила полиция, один человек погиб и пятеро получили ранения при взрыве самодельного взрывного устройства в провинции Газни. Отмечается, что взрыв был направлен против студентов университета.
Ни одна из действующих в регионе группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.
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