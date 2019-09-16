На востоке Афганистана при взрыве погиб человек

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Один человек погиб, пять пострадали в результате взрыва бомбы в провинции Газни на востоке Афганистана, передает телеканал Tolo News со ссылкой на местную полицию.

Как сообщила полиция, один человек погиб и пятеро получили ранения при взрыве самодельного взрывного устройства в провинции Газни. Отмечается, что взрыв был направлен против студентов университета.