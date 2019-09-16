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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл рассказал про имидж России и радикальные изменения в РПЦ

13:20 16.09.2019 (обновлено: 15:56 16.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом торжественных мероприятий на ВДНХ, посвящённых празднованию Дня города Москвы.
Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом торжественных мероприятий на ВДНХ, посвящённых празднованию Дня города Москвы.
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости, Артем Буденный. Воссоединение части "Русского экзархата" с Русской православной церковью стало возможным благодаря радикальным изменениям РПЦ, произошедшим за последние годы, заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл.
Глава Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе ("Русского экзархата") Архиепископ Иоанн в субботу обратился к патриарху Кириллу с просьбой принять его и всех желающих последовать за ним клириков и приходы архиепископии в юрисдикцию Московского патриархата. Священный Синод РПЦ в тот же день утвердил это прошение. Патриарх заявил, что реализация прошения архиепископа Иоанна о воссоединении с РПЦ закрывает тему разделения Русской церкви за рубежом.
"В жизни Церкви за последнее время произошли большие перемены. И то, что сегодня мы отмечаем замечательное событие воссоединения последнего осколка русского зарубежья с Московским патриархатом, — это не только достижение церковной дипломатии. В первую очередь это результат того, что Русская православная церковь радикально изменилась за последние годы", - сказал патриарх Кирилл, слова которого приводит официальный сайт РПЦ.
Патриарх отметил, что "до неузнаваемости изменилась наша страна" и перечислил перемены, произошедшие в Русской церкви. "Это огромное количество храмов, невероятная приходская активность, которой нет нигде в христианском мире, — настолько развивается социальная, молодежная, образовательная, миссионерская работа благодаря усилиям нашего духовенства и наших мирян — людей, небезразличных к судьбам Церкви", - сказал он.
По его словам, именно благодаря тому, что "изменились и Церковь, и страна, и были созданы предпосылки к этому объединению".
"То, что произошло… это результат огромной работы, которую осуществляет весь наш народ. Это и наши политики, и наши ученые, наша интеллигенция — все те, кто работает во благо нашего Отечества, прославляя Россию. И я благодарю Бога, что и образ новой России, и образ Русской церкви становится все более привлекательным", - подытожил глава РПЦ.
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Религия и мировоззрениеВозвращение Архиепископии Западной Европы в РПЦНовости - Религия и мировоззрениерелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьМоскваРоссияОбщество
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