Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T13:15Z
https://ria.ru/20190916/1558729115.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155867/23/1558672379_0:234:2048:1386_1036x0_80_0_0_d7c6c42c9a00cf81404c778f8d636b9f.jpg
РИА Новости
Культура

Новый выпуск программы "Пусть говорят" будет посвящен Заворотнюк

13:15 16.09.2019
66906
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Актриса Анастасия Заворотнюк. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Новый выпуск программы "Пусть говорят", который выйдет в эфир в понедельник вечером, будет посвящен Анастасии Заворотнюк, говорится в сообщении на сайте Первого канала.
"Откуда появились слухи о страшной болезни? Правда ли, что исполнительница роли прекрасной няни борется с тем же недугом, от которого умерла Жанна Фриске? В студии "Пусть говорят" - друзья, коллеги и соседи Анастасии Заворотнюк", - сообщается в промо-ролике передачи
Программа выйдет в эфир в понедельник в 19:45 мск.
Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Заворотнюк в тяжелом состоянии. Ее представитель Стас Христов в разговоре с РИА Новости сообщил, что сама артистка называет эти сведения "бредом".
Актриса Анастасия Заворотнюк после торжественной церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
Вчера, 10:21Радио
СМИ сообщили стоимость лечения в клинике, где может находиться Заворотнюк
404141275
Обсудить 12
КультураПервый канал (телеканал)Жанна ФрискеАнастасия Заворотнюк
Популярные комментарии
Многие переживают, но Малахов из любой беды - делает шоу, а это неприемлемо, это аморально. Не фанат Галкина, но в данном случае согласен с ним полностью - Малахов всеросийский сплетник, но никак не журналист. У Анастасии, муж, Чернышов, тоже публичный человек, если бы он считал нужным что-то сказать, сделать заявление - он бы сделал. У каждого человека, есть право на личную жизнь и не надо переться туда грязными сапогами, как делает это малахов
16 сентября, 15:47
Александр Бородин
1410000
Им самим-то не мерзотно в этом шабаше участие принимать?
16 сентября, 13:55
alika471
1220000
Рекомендуем
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы
РИА
Новости
Сотрудники офиса за работой. Архивное фото
В Минтруде готовят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели
Актриса Анастасия Заворотнюк
СМИ сообщили об осложнениях у Заворотнюк
Сотрудники полиции во время акции протеста желтых жилетов в Париже
Россиян предупредили о повышенных мерах безопасности в Париже и Лондоне
Лента
новостей
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ, пишут СМИ
Ирина Алашкевич
Оскорбившая тулунцев чиновница рассказала о своих доходах
Спящий мужчина
Кардиолог назвал опасные позы для сна
Автомобиль скорой помощи на Украине
На Украине живущая на свалке 12-летняя девочка родила ребенка
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
"Все плохо": Разина попросили не говорить о здоровье Заворотнюк
Грибы опята
Так ли безобидны опята: ученые расшифровали геном сибирского "хищника"
Сериал Моя прекрасная няня
Врач объяснил сообщения об отключении Заворотнюк от интенсивной терапии
Актриса Анастасия Заворотнюк
СМИ: супруг и мать Заворотнюк приехали в больницу
Актер Станислав Садальский
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:16В Саратове возбуждено уголовное дело по факту изнасилования врача
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины рассказал о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
03:03Исследование показало, сколько россиян выезжают на выделенную полосу
02:16Пушков раскритиковал Зеленского за заявление о "войсках в Донбассе"
Лента новостейМолния