Новый выпуск программы "Пусть говорят" будет посвящен Заворотнюк

"Откуда появились слухи о страшной болезни? Правда ли, что исполнительница роли прекрасной няни борется с тем же недугом, от которого умерла Жанна Фриске? В студии "Пусть говорят" - друзья, коллеги и соседи Анастасии Заворотнюк", - сообщается в промо-ролике передачи