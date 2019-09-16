В Карелии один человек погиб при столкновении машины с лосем

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 сен - РИА Новости. Лось спровоцировал ДТП на трассе в Карелии, в результате чего один человек погиб, четверо получили травмы, сообщает в понедельник региональное управление ГИБДД.

По информации ведомства, в воскресенье вечером на 498-м километре трассы "Кола" 55-летний водитель Kia Bongo врезался в лося, который внезапно вышел на проезжую часть. Автомобиль оказался на встречной полосе, и в него врезался Toyota Land Cruiser.

"В ДТП на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи скончалась 55-летняя пассажирка автомобиля Kia, жительница Мурманской области. В ДТП также пострадал водитель автомобиля Kia. В автомобиле Toyota Land Cruiser пострадали жители Карелии: 36-летняя женщина, 30-летний мужчина и семилетний мальчик", - говорится в сообщении.