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РИА Новости

В Карелии один человек погиб при столкновении машины с лосем

13:12 16.09.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ПЕТРОЗАВОДСК, 16 сен - РИА Новости. Лось спровоцировал ДТП на трассе в Карелии, в результате чего один человек погиб, четверо получили травмы, сообщает в понедельник региональное управление ГИБДД.
По информации ведомства, в воскресенье вечером на 498-м километре трассы "Кола" 55-летний водитель Kia Bongo врезался в лося, который внезапно вышел на проезжую часть. Автомобиль оказался на встречной полосе, и в него врезался Toyota Land Cruiser.
"В ДТП на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи скончалась 55-летняя пассажирка автомобиля Kia, жительница Мурманской области. В ДТП также пострадал водитель автомобиля Kia. В автомобиле Toyota Land Cruiser пострадали жители Карелии: 36-летняя женщина, 30-летний мужчина и семилетний мальчик", - говорится в сообщении.
Пострадавшим оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка.
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ГИБДД МВД РФКарелияПроисшествия
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