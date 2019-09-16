Тегеран не исключил возвращения к полному выполнению обязательств по СВПД

ВЕНА, 16 сен - РИА Новости. Тегеран может вернуться к полному выполнению своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, если оставшиеся участники будут выполнять сделку полностью и эффективно, заявил в понедельник вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии республики Али Акбар Салехи.

Он отметил, что прежде, чем начать частично отклоняться от своих обязательств в рамках сделки, Иран проявил стратегическое терпение после одностороннего выхода США, чтобы позволить оставшимся участникам СВПД выполнить обязательства, а также компенсировать последствия этой меры Вашингтона.

"Важно отметить, что частичное отклонение Ирана от своих обязательств обратимо в случае полного и эффективного выполнения СВПД оставшимися участниками сделки. Я хотел бы отметить, что сохранение СВПД - общая ответственность всех членов международного сообщества", - заявил Салехи, выступая на генконференции МАГАТЭ в Вене.

По его словам, Иран всегда подчеркивал, что производство, хранение и использование оружия массового уничтожения "непозволительно по религиозным соображениям и не предусмотрено оборонной доктриной Ирана".

Четырнадцатого июля 2015 года Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Ирана.