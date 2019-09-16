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РИА Новости

Тегеран не исключил возвращения к полному выполнению обязательств по СВПД

13:06 16.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАли Акбар Салехи
Али Акбар Салехи
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Али Акбар Салехи. Архивное фото
ВЕНА, 16 сен - РИА Новости. Тегеран может вернуться к полному выполнению своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, если оставшиеся участники будут выполнять сделку полностью и эффективно, заявил в понедельник вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии республики Али Акбар Салехи.
Он отметил, что прежде, чем начать частично отклоняться от своих обязательств в рамках сделки, Иран проявил стратегическое терпение после одностороннего выхода США, чтобы позволить оставшимся участникам СВПД выполнить обязательства, а также компенсировать последствия этой меры Вашингтона.
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"Важно отметить, что частичное отклонение Ирана от своих обязательств обратимо в случае полного и эффективного выполнения СВПД оставшимися участниками сделки. Я хотел бы отметить, что сохранение СВПД - общая ответственность всех членов международного сообщества", - заявил Салехи, выступая на генконференции МАГАТЭ в Вене.
По его словам, Иран всегда подчеркивал, что производство, хранение и использование оружия массового уничтожения "непозволительно по религиозным соображениям и не предусмотрено оборонной доктриной Ирана".
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Четырнадцатого июля 2015 года Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Ирана.
США вышли из сделки 8 мая 2018 года, через год Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений, этот отказ касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что будут обогащать уран на том уровне, который им необходим. Третий этап начался 6 сентября: Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в ядерных исследованиях.
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Выход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Али Акбар СалехиИранВ мире
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