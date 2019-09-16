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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Суд в Испании отказался выдать США экс-главу военной разведки Венесуэлы

13:05 16.09.2019
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© Fotolia / Ingo BartussekПлощадь в Мадриде
Площадь в Мадриде
© Fotolia / Ingo Bartussek
Площадь в Мадриде. Архивное фото
МАДРИД, 16 сен - РИА Новости. Национальный суд Испании отказался экстрадировать бывшего главу военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля в США, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Cекция 3 Уголовной палаты Национального суда отказала в экстрадиции генерала Уго Армандо Карвахаля, запрошенной Соединенными Штатами за преступления в наркоторговле. Вследствие этого судьи постановили освободить его. Вердикт будет обнародован завтра", - заявили в суде.
Национальная полиция Испании задержала Карвахаля в апреле этого года, когда он выходил из дома в Мадриде, где живет его сын.
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В ходе слушаний, состоявшихся на прошлой неделе, адвокаты Карвахаля выступили против экстрадиции. По их мнению, США добиваются его выдачи, чтобы получить доступ к государственным секретам Венесуэлы. Кроме того, по словам защиты, США не обладают достаточными юридическими полномочиями для проведения разбирательств по тем преступлениям, в которых его обвиняют.
В США против бывшего главы разведки ведутся два судебных дела по обвинениям в наркотрафике, связях с колумбийской группировкой FARC и владении оружием. В частности, в запросе на экстрадицию говорится, что Карвахаль был связан с попыткой отправки 5,6 тысячи килограммов кокаина в США на самолете, который вылетел из Венесуэлы, но после аварии был вынужден приземлиться в Мексике. Дела против Карвахаля рассматривают два американских суда - в Майами и Нью-Йорке.
Карвахаль был советником предыдущего венесуэльского лидера Уго Чавеса и возглавлял военную разведку страны дважды - в 2004-2011 и в 2013-2014 годах.
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В 2014 году Карвахаль был задержан по запросу США на Арубе (нидерландской остров в Карибском море), где он работал венесуэльским генконсулом. Однако вскоре он был освобожден и вернулся на родину. В 2016 году был избран депутатом Национальной Ассамблеи Венесуэлы, поддерживает лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
Окончательное решение об экстрадиции должно вынести правительство Испании.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро, вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Испания
Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроУго Чавес (политик)СШАВ мире
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