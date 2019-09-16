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РИА Новости

Глава Росатома призвал МАГАТЭ оставаться деполитизированной организацией

13:02 16.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев
Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. Архивное фото
ВЕНА, 16 сен - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которому предстоит выбрать своего нового руководителя, должно оставаться деполитизированной организацией, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Он выступил в понедельник на пленарном заседании 63-й генеральной конференции МАГАТЭ.
По словам Лихачева, "МАГАТЭ сейчас переживает исключительно ответственный этап в своем развитии".
"Задачи, стоящие перед Агентством, сложны и разнообразны. Но мы уверены, что МАГАТЭ под силу справиться с ними… В это непростое время МАГАТЭ может рассчитывать на неизменную поддержку России", - отметил глава Росатома.
"Нужно, чтобы МАГАТЭ в духе преемственности оставалось предсказуемой, деполитизированной площадкой для обмена опытом и сотрудничества государств-членов", - подчеркнул Лихачев.
В конце июля нынешнего года скончался генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано, возглавлявший агентство с 2009 года. Временно исполняющим обязанности гендиректора агентства Совет управляющих назначил бывшего постпреда Румынии Корнела Феруцэ. Он является одним из четырех кандидатов пост главы МАГАТЭ. Остальные - представитель Аргентины при международных организациях в Вене, кандидат на пост гендиректора МАГАТЭ Рафаэль Гросси, исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо, глава комитета по атомному надзору Словакии Марта Жиакова.
Новый генеральный директор МАГАТЭ должен приступить к исполнению обязанностей не позднее 1 января следующего года, выдвижение кандидатур на этот пост закончится 5 сентября, заявил ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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Юкия АманоМихаил УльяновАлексей ЛихачевАргентинаМАГАТЭРосатомВенаРоссияНовости - Ядерные технологииВ мире
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