Глава Росатома призвал МАГАТЭ оставаться деполитизированной организацией

ВЕНА, 16 сен - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которому предстоит выбрать своего нового руководителя, должно оставаться деполитизированной организацией, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Он выступил в понедельник на пленарном заседании 63-й генеральной конференции МАГАТЭ.

По словам Лихачева, "МАГАТЭ сейчас переживает исключительно ответственный этап в своем развитии".

"Задачи, стоящие перед Агентством, сложны и разнообразны. Но мы уверены, что МАГАТЭ под силу справиться с ними… В это непростое время МАГАТЭ может рассчитывать на неизменную поддержку России", - отметил глава Росатома.

"Нужно, чтобы МАГАТЭ в духе преемственности оставалось предсказуемой, деполитизированной площадкой для обмена опытом и сотрудничества государств-членов", - подчеркнул Лихачев.

В конце июля нынешнего года скончался генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано, возглавлявший агентство с 2009 года. Временно исполняющим обязанности гендиректора агентства Совет управляющих назначил бывшего постпреда Румынии Корнела Феруцэ. Он является одним из четырех кандидатов пост главы МАГАТЭ. Остальные - представитель Аргентины при международных организациях в Вене, кандидат на пост гендиректора МАГАТЭ Рафаэль Гросси, исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо, глава комитета по атомному надзору Словакии Марта Жиакова.