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РИА Новости

Володин заявил о завершении перерыва в отношениях с парламентом Узбекистана

12:57 16.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на первом заседании осенней сессии Государственной Думы РФ. 10 сентября 2019
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на первом заседании осенней сессии Государственной Думы РФ. 10 сентября 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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ТАШКЕНТ, 16 сен - РИА Новости. Перерыв в межпарламентских отношениях России и Узбекистана закончился, но отношениям необходимо придать динамику, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Период времени, когда была пауза в наших отношениях, завершен. Будем надеяться, что эти отношения будут развиваться по нарастающей", - сказал Володин в ходе двусторонней встречи со спикером законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым.
Володин отметил, что спикер Госдумы последний раз посещал Узбекистан с официальным визитом в 2006 году, а его узбекистанский коллега - в конце 90-х годов.
"Сегодня необходимо признать, что динамика (отношений) задана нашими президентами. Их отношения нас обязывают ко многому. За прошедшие два с небольшим года состоялось 11 встреч, принято много решений. Нам как законодателям важно не отставать и сделать все для того, чтобы мы обеспечили эти решения, принятые на уровне президентов", - сказал спикер Госдумы.
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Олий Мажлис УзбекистанаГосдума РФВячеслав ВолодинУзбекистанРоссияВ мире
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