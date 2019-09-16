Володин заявил о завершении перерыва в отношениях с парламентом Узбекистана

ТАШКЕНТ, 16 сен - РИА Новости. Перерыв в межпарламентских отношениях России и Узбекистана закончился, но отношениям необходимо придать динамику, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Период времени, когда была пауза в наших отношениях, завершен. Будем надеяться, что эти отношения будут развиваться по нарастающей", - сказал Володин в ходе двусторонней встречи со спикером законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым.

Володин отметил, что спикер Госдумы последний раз посещал Узбекистан с официальным визитом в 2006 году, а его узбекистанский коллега - в конце 90-х годов.