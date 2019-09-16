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РИА Новости
Культура

Творческая резиденция "Таврида танцы" завершила свою работу

13:10 16.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанкФестиваль "Таврида – АРТ" в Крыму
Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Творческая резиденция "Таврида танцы", которая собрала 200 танцоров и хореографов со всей России, завершила свою работу 16 сентября, говорится в сообщении от пресс-службы форума .
В грантовом конкурсе в ходе танцевальной резиденции были отобраны шесть проектов, рекомендованных к получению материальной поддержки. Общая сумма грантов составила два миллиона 750 тысяч рублей. Победителями конкурса стали танцоры и хореографы из Курской, Ярославской, Ростовской областей, Кабардино-Балкарской Республики, Санкт-Петербурга и Москвы.
На смене также прошел кастинг в "Благотворительный фонд Илзе Лиепа", в нем смогут принять участие Варвара Хлюстина из Тюменской области и Александр Коваленко из Ярославской области.
В этом году Таврида впервые проходит осенью в формате творческой резиденции, когда вся инфраструктура арт-кластера предоставлена участникам и профессионалам для совместного творчества, развития, обучения, репетиций и выступлений.

"Мы сейчас пробуем совершенно новый для Тавриды формат, который дает участникам максимальную свободу в выборе возможностей: они сами планируют свою образовательную программу, сами выбирают, какие мастер-классы посещать, сами планируют свое свободное время", - цитируются в сообщении слова руководителя проекта "Таврида" Сергея Першина.

После танцевальной резиденции в Крым приедут художники, скульпторы и искусствоведы – с 18 сентября по 28 здесь пройдет творческая резиденция "Таврида арт". А с 30 сентября по пятое октября на "Тавриде лит" соберутся писатели, поэты, литературные критики.
Участники хип-хоп вечеринки на сцене арт-квартала Таврида-ТАНЦЫ в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
6 сентября, 11:39Культура
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