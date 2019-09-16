Творческая резиденция "Таврида танцы" завершила свою работу

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Творческая резиденция "Таврида танцы", которая собрала 200 танцоров и хореографов со всей России, завершила свою работу 16 сентября, говорится в сообщении от пресс-службы форума .

В грантовом конкурсе в ходе танцевальной резиденции были отобраны шесть проектов, рекомендованных к получению материальной поддержки. Общая сумма грантов составила два миллиона 750 тысяч рублей. Победителями конкурса стали танцоры и хореографы из Курской, Ярославской, Ростовской областей, Кабардино-Балкарской Республики, Санкт-Петербурга и Москвы.

На смене также прошел кастинг в "Благотворительный фонд Илзе Лиепа", в нем смогут принять участие Варвара Хлюстина из Тюменской области и Александр Коваленко из Ярославской области.

В этом году Таврида впервые проходит осенью в формате творческой резиденции, когда вся инфраструктура арт-кластера предоставлена участникам и профессионалам для совместного творчества, развития, обучения, репетиций и выступлений.

"Мы сейчас пробуем совершенно новый для Тавриды формат, который дает участникам максимальную свободу в выборе возможностей: они сами планируют свою образовательную программу, сами выбирают, какие мастер-классы посещать, сами планируют свое свободное время", - цитируются в сообщении слова руководителя проекта "Таврида" Сергея Першина.