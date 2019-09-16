Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T12:56Z
https://ria.ru/20190916/1558728237.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155665/91/1556659166_0:0:3112:1751_1036x0_80_0_0_bf0a5c9ad7d898e90d43c10a54e1e4f9.jpg
РИА Новости

Синоптик назвал российский город с самой аномально теплой погодой

12:56 16.09.2019
739
© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкЖитель города Анадырь
Житель города Анадырь
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
Житель города Анадырь. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Дневная температура в чукотском Анадыре зафиксирована на отметке 13 градусов, что превышает средний показатель для этого времени года и это города, сообщил РИА Новости начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
"Выше нормы в Анадыре. Для Анадыря должно быть предзимье - снег и прочие, а там вчера было 13 градусов, тоже выше нормы", - сказал Варакин, отвечая на вопрос о том, где в настоящее время в России зафиксированы наибольшие климатические аномалии.
Согласно картам прогноза аномалий средней температуры воздуха в РФ, температура в Анадыре превышает норму на 4 градуса.
Вид на Сочи
Вчера, 12:35РИА Новости
Синоптик рассказал, в каких регионах России наступил бархатный сезон
411010
Обсудить 1
РосгидрометРоссияАнадырьОбщество
Рекомендуем
Последствия урагана Николь на Бермудских островах
Тропический шторм "Умберто" усилился до урагана и идет на Бермуды
РИА
Новости
Вид на Сочи
Синоптик рассказал, в каких регионах России наступил бархатный сезон
К берегам испанской Мурсии прибило сотни мертвых тунцов
К берегам испанской Мурсии прибило сотни мертвых тунцов
Трамваи на одной из улиц Антальи
В Турции двух человек арестовали после инцидента с россиянами
Лента
новостей
Газовое месторождение во Львовской области Украины
СМИ узнали о возможности поставок газа в Евросоюз без контракта с Украиной
Театр
Уральская прокуратура проверит ТЮЗ после скандальной постановки "Ревизора"
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
В Пекине оценили заявление Лаврова о взаимоотношениях России и Китая
Благоустроенная площадь у Российской государственной библиотеки
В Росгидромете рассказали о средней температуре в сентябре
Горбатый кит, выпрыгивающий из воды
У берегов Чукотки зафиксировали резкое снижение числа горбатых китов
Урсула фон дер Ляйен
Глава ЕК назвала две основные угрозы для европейских устоев
Режиссер Олег Сенцов во время встречи участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
Сенцов заявил, что не увидел значительных перемен на Украине за пять лет
Ленточный бор в Алтайском крае
СПЧ предложил меры по защите ленточных лесов в Алтайском крае
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
В РПЦ выразили недоумение поведением Собчак на свадьбе после венчания
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:32Камчатские депутаты запретили продавать несовершеннолетним вейпы
06:28На продажу спиртных напитков могут ввести новые ограничения
06:16В Саратове возбудили уголовное дело по факту изнасилования врача
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины рассказал о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
Лента новостейМолния