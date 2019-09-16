Синоптик назвал российский город с самой аномально теплой погодой

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Дневная температура в чукотском Анадыре зафиксирована на отметке 13 градусов, что превышает средний показатель для этого времени года и это города, сообщил РИА Новости начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
"Выше нормы в Анадыре. Для Анадыря должно быть предзимье - снег и прочие, а там вчера было 13 градусов, тоже выше нормы", - сказал Варакин, отвечая на вопрос о том, где в настоящее время в России зафиксированы наибольшие климатические аномалии.
Согласно картам прогноза аномалий средней температуры воздуха в РФ, температура в Анадыре превышает норму на 4 градуса.