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РИА Новости

В Берлине выступили за тщательное расследование инцидента на саудовских НПЗ

12:55 16.09.2019 (обновлено: 13:21 16.09.2019)
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© REUTERS / Ahmed Jadallah / File PhotoПроизводственный объект нефтяной компании Aramco на месторождении в Саудовской Аравии
Производственный объект нефтяной компании Aramco на месторождении в Саудовской Аравии
© REUTERS / Ahmed Jadallah / File Photo
БЕРЛИН, 16 сен - РИА Новости. В Берлине выступают за тщательное расследование инцидента на нефтяных объектах в Саудовской Аравии, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"У федерального правительства нет собственной оценки, но... сейчас важно, чтобы вынести более точное решение о виновности в этом преступлении, потому что нельзя делать это преждевременно, важно получить точное представление о случившемся, точное расследование, кто и что стоит за этим", - сказал Зайберт.
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
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Он добавил, что "важно, что мы находимся в диалоге с союзниками, обмениваемся мнениями, это находится сейчас на первом месте".
В ночь на субботу на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, заявила, что после атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco после налета беспилотника
15 сентября, 13:53РИА Новости
Франция осудила атаки на саудовские нефтеперерабатывающие заводы
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииСаудовская АравияГерманияИранСШАБерлин (город)В мире
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