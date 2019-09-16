В Берлине выступили за тщательное расследование инцидента на саудовских НПЗ

БЕРЛИН, 16 сен - РИА Новости. В Берлине выступают за тщательное расследование инцидента на нефтяных объектах в Саудовской Аравии, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"У федерального правительства нет собственной оценки, но... сейчас важно, чтобы вынести более точное решение о виновности в этом преступлении, потому что нельзя делать это преждевременно, важно получить точное представление о случившемся, точное расследование, кто и что стоит за этим", - сказал Зайберт.

Он добавил, что "важно, что мы находимся в диалоге с союзниками, обмениваемся мнениями, это находится сейчас на первом месте".

В ночь на субботу на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, заявила, что после атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.