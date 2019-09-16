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РИА Новости

Лукашенко рассказал, зачем в парламенте Белоруссии нужны женщины

12:55 16.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что треть членов парламента страны должны составлять женщины, тогда его работа будет стабильной и мужчины-парламентарии не будут "дурить".
Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября. Также на 7 ноября в Белоруссии назначены выборы в верхнюю палату парламента (Совет республики). Ранее глава ЦИК республики Лидия Ермошина заявляла, что рассчитывает на высокую конкуренцию в ходе электоральной кампании.
"Мы уже убедились: треть в парламенте женщин - это стабильный парламент. Мужики не дурят там, не прыгают, не бегают - стыдно перед женщинами. Это очень сильный стабилизирующий фактор в любом обществе", - цитирует Лукашенко в понедельник его пресс-служба. Данное заявление прозвучало на встрече главы государства с председателем Палаты представителей (нижняя палата парламента) Владимиром Андрейченко.
По мнению президента, надо поддерживать женщин, выдвигающих свои кандидатуры. Андрейченко в свою очередь отметил, что сегодня Белоруссия занимает лидирующие позиции среди других стран по числу женщин-парламентариев.
В целом Лукашенко отметил, что властям целесообразно поддерживать таких кандидатов в депутаты, которые, придя в парламент, "будут не разрушать, а созидать, и желательно на той основе, которая сегодня создана в нашей Беларуси".
Лукашенко считает, что около 30-35% нынешнего состава Палаты представителей снова должны побороться за депутатский мандат: это поможет сохранить преемственность в белорусском парламенте. "В противном случае придут абсолютно новые люди, и их надо будет полтора года учить. Желательно это ядро нынешнего парламента сохранить", - сказал глава государства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 12:19РИА Новости
Лукашенко заявил, что в новый состав парламента должны прийти "лучшие люди"
Он также попросил Андрейченко "не бросать на произвол судьбы" депутатов, которые завершают работу в парламенте. Возможно, отметил глава государства, они видят себя в хозяйственной деятельности и в других органах власти. "Все-таки этот период - очень хорошая школа. Депутат учился, не глядя на свой возраст. Поэтому те, кто захотят работать на благо Беларуси и завтра, мы их не должны потерять. Надо их трудоустраивать в зависимости от желания работать и профессионализма, а профессионалов там много", - констатировал президент.
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