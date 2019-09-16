Лукашенко рассказал, зачем в парламенте Белоруссии нужны женщины

МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что треть членов парламента страны должны составлять женщины, тогда его работа будет стабильной и мужчины-парламентарии не будут "дурить".

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября. Также на 7 ноября в Белоруссии назначены выборы в верхнюю палату парламента (Совет республики). Ранее глава ЦИК республики Лидия Ермошина заявляла, что рассчитывает на высокую конкуренцию в ходе электоральной кампании.

"Мы уже убедились: треть в парламенте женщин - это стабильный парламент. Мужики не дурят там, не прыгают, не бегают - стыдно перед женщинами. Это очень сильный стабилизирующий фактор в любом обществе", - цитирует Лукашенко в понедельник его пресс-служба. Данное заявление прозвучало на встрече главы государства с председателем Палаты представителей (нижняя палата парламента) Владимиром Андрейченко.

По мнению президента, надо поддерживать женщин, выдвигающих свои кандидатуры. Андрейченко в свою очередь отметил, что сегодня Белоруссия занимает лидирующие позиции среди других стран по числу женщин-парламентариев.

В целом Лукашенко отметил, что властям целесообразно поддерживать таких кандидатов в депутаты, которые, придя в парламент, "будут не разрушать, а созидать, и желательно на той основе, которая сегодня создана в нашей Беларуси".

Лукашенко считает, что около 30-35% нынешнего состава Палаты представителей снова должны побороться за депутатский мандат: это поможет сохранить преемственность в белорусском парламенте. "В противном случае придут абсолютно новые люди, и их надо будет полтора года учить. Желательно это ядро нынешнего парламента сохранить", - сказал глава государства.