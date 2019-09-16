Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T12:52Z
https://ria.ru/20190916/1558728005.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155860/77/1558607733_0:79:456:336_1036x0_80_0_0_ea9d4b330a3e75e4c96aae858402a2a2.jpg
РИА Новости

Крымский астроном заявил, что открытая им комета изменит название

12:52 16.09.2019
918
© предоставлено Геннадием БорисовымМежзвездная комета, открытая астрономом из Крыма Геннадием Борисовым
Межзвездная комета, открытая астрономом из Крыма Геннадием Борисовым
© предоставлено Геннадием Борисовым
Межзвездная комета, открытая астрономом из Крыма Геннадием Борисовым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Международный астрономический союз в ближайшее время изменит название кометы C/2019 Q4 (Borisov) в связи с ее уникальным межзвездным происхождением, сказал РИА Новости первооткрыватель кометы Геннадий Борисов.
Ранее Международный астрономический союз сообщал, что астроном из Крыма открыл первую межзвездную комету. В сообщении Центра малых планет Международного астрономического союза говорится, что комета C/2019 Q4 (Borisov) была открыта астрономом 30 августа на зеркально-линзовом телескопе собственного изготовления, установленном в поселке Научный в Крыму. К наблюдениям за кометой подключились в том числе крупнейшие восьмиметровые телескопы Джемини в Чили и на Гавайях, они сделали снимки кометы в двух цветах и провели первый спектральный анализ.
Телескоп астронома Геннадия Борисова
13 сентября, 14:20Сказано в эфире
"Знания о других мирах": жена крымского астронома об открытой им кометеАстроном из Крыма Геннадий Борисов открыл первую межзвездную комету с помощью самодельного телескопа. В эфире радио Sputnik супруга ученого, инженер Надежда Борисова рассказала, почему после открытия мужа мировую науку может ждать прорыв.
"Скорее всего, выйдет циркуляр с переименованием кометы. Пока она пронумерована как все обычные кометы. Так как это межзвездный объект – он должен получить другое наименование. Будет называться так же – Borisov, будут только другие цифры (перед фамилией)", - сказал Борисов.
Межзвездность кометы подтвердили вычисления параметра эксцентриситета ее орбиты, проведенные несколькими обсерваториями, подключившимися к наблюдениям объекта. Он увеличился, приблизившись к 3,7, сказал астроном. Скорость кометы порядка 30 километров в секунду. Астроном рассказал, каким образом он обратил на объект внимание.
Так художник представил себе горячий юпитер WASP-121b
2 августа, 11:24РИА Новости
Астрономы открыли планету, похожую по форме на яйцо
"Я наблюдал ее 29 августа, но по Гринвичу это было 30 августа. На кадре я увидел движущийся объект, он двигался немножко не в том направлении, в каком движутся основные астероиды. Я померил его координаты, обратился в базу данных Центра малых планет. Там оказалось, что это объект новый. Тогда померил рейтинг околоземности, он считается по разным параметрам, он оказался 100% - то есть опасным. В этом случае я должен сразу выложить параметры на мировую страницу подтверждения опасных астероидов. Я выложил и написал, что объект диффузный и что это не астероид, а комета", - рассказал Борисов.
Астроном считает уникальным то, что комета, пролетев гигантские расстояния в несколько сотен или тысяч световых лет, прошла именно через Солнечную систему достаточно близко от Солнца (на расстоянии порядка 300 миллионов километров от светила) и стала доступной для наблюдений. Наблюдения за кометой будут продолжаться по мере ее приближения к Солнцу и удаления от него.
Зрители наблюдают через любительский телескоп за показательными выступлениями авиации в небе над площадкой фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
12 сентября, 12:32РИА Новости
Крымский астроном открыл межзвездную комету самодельным телескопом
1110000
Обсудить 1
Космос - РИА НаукаСимферопольКрымЧилиРИА Наука
Рекомендуем
Стартовый стол космодрома Куру во Французской Гвиане
Следующий пуск ракеты "Союз" с космодрома "Куру" состоится 17 декабря
РИА
Новости
Межзвездная комета, открытая астрономом из Крыма Геннадием Борисовым
Крымский астроном рассказал об открытой им первой межзвездной комете
László Francsics. Работа победителя конкурса Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019
Лунный спектакль и сокровища Ориона: лучшие астрономические фото года
Сотрудник Центра подготовки космонавтов демонстрирует носимый аварийный запас
Пистолет в экипировку космонавтов пока добавлять не планируют
Лента
новостей
Спуск с МКС капсулы с Олимпийским факелом
Самого опытного российского космонавта решили исключить из отряда
Международная космическая станция
Bigelow Aerospace отказалась отправлять туристов на МКС на кораблях SpaceX
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Зарубежная премьера российского лайнера МС-21 пройдет в Стамбуле
Международная космическая станция
На МКС отремонтируют прибор для поиска антиматерии
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
В Пекине оценили заявление Лаврова о взаимоотношениях России и Китая
Газовое месторождение во Львовской области Украины
СМИ узнали о возможности поставок газа в Евросоюз без контракта с Украиной
Стенд компании Лукойл на Петербургском международном экономическом форуме-2019
"Лукойл" стал крупнейшей частной компанией России по версии Forbes
Международная космическая станция
Астронавт НАСА назвал русскую музыку за ужином на МКС "приятной переменой"
Вид на курортный поселок Коктебель
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:16В Саратове возбуждено уголовное дело по факту изнасилования врача
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины рассказал о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
03:03Исследование показало, сколько россиян выезжают на выделенную полосу
02:16Пушков раскритиковал Зеленского за заявление о "войсках в Донбассе"
Лента новостейМолния