Крымский астроном заявил, что открытая им комета изменит название

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Международный астрономический союз в ближайшее время изменит название кометы C/2019 Q4 (Borisov) в связи с ее уникальным межзвездным происхождением, сказал РИА Новости первооткрыватель кометы Геннадий Борисов.

Ранее Международный астрономический союз сообщал, что астроном из Крыма открыл первую межзвездную комету. В сообщении Центра малых планет Международного астрономического союза говорится, что комета C/2019 Q4 (Borisov) была открыта астрономом 30 августа на зеркально-линзовом телескопе собственного изготовления, установленном в поселке Научный в Крыму. К наблюдениям за кометой подключились в том числе крупнейшие восьмиметровые телескопы Джемини в Чили и на Гавайях, они сделали снимки кометы в двух цветах и провели первый спектральный анализ.

"Скорее всего, выйдет циркуляр с переименованием кометы. Пока она пронумерована как все обычные кометы. Так как это межзвездный объект – он должен получить другое наименование. Будет называться так же – Borisov, будут только другие цифры (перед фамилией)", - сказал Борисов.

Межзвездность кометы подтвердили вычисления параметра эксцентриситета ее орбиты, проведенные несколькими обсерваториями, подключившимися к наблюдениям объекта. Он увеличился, приблизившись к 3,7, сказал астроном. Скорость кометы порядка 30 километров в секунду. Астроном рассказал, каким образом он обратил на объект внимание.

"Я наблюдал ее 29 августа, но по Гринвичу это было 30 августа. На кадре я увидел движущийся объект, он двигался немножко не в том направлении, в каком движутся основные астероиды. Я померил его координаты, обратился в базу данных Центра малых планет. Там оказалось, что это объект новый. Тогда померил рейтинг околоземности, он считается по разным параметрам, он оказался 100% - то есть опасным. В этом случае я должен сразу выложить параметры на мировую страницу подтверждения опасных астероидов. Я выложил и написал, что объект диффузный и что это не астероид, а комета", - рассказал Борисов.