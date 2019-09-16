Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T14:18Z
https://ria.ru/20190916/1558727977.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151929/49/1519294975_0:0:3105:1748_1036x0_80_0_0_1541fb465ef40b0d653e57b4475a0279.jpg
РИА Новости
Туризм

АТОР: новые правила оформления виз не должны навредить въездному туризму

14:18 16.09.2019
222
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ России вступили в силу новые правила подачи документов на получение шенгенских виз
В России вступили в силу новые правила подачи документов на получение шенгенских виз
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российский рынок организованного въездного туризма не должен пострадать в случае принятия инициативы МИД России, согласно которой будет возможно оформить туристическую визу не только на основании подтверждения от туроператора, но и на основании подтверждения бронирования от отеля, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
МИД России подготовил законопроект, который предусматривает внесение изменений в федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Предлагаемая поправка вводит возможность оформления туристической визы не только на основании подтверждения от туроператора (это правило сохраняется), но и на основании подтверждения бронирования от отеля (санатория, хостела, турбазы и прочих), который прошел процедуру обязательной классификации.
В поправках говорится, что обыкновенная туристическая виза выдается на срок до шести месяцев иностранному гражданину, въезжающему в Россию с туристическими целями, при наличии у него подтверждения о приеме туроператора, либо о бронировании средства размещения, сведения о котором содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц.
"Большинство экспертов считает, что принятие изложенной в тексте документа поправки о достаточности подтверждения от отеля для получения визы – важный шаг на пути реализации проекта введения электронных виз в 2021 году. Большинство участников рынка смотрят на предлагаемые новые правила в целом положительно и не считают, что поправка в ее нынешнем виде может негативно отразиться на работе туроператоров", – отметили в АТОР.
По мнению экспертов, инициатива о возможности оформлять визу только по подтверждению от отеля серьезно расширит круг туристов. От введения упрощенных правил пострадает лишь бизнес "визовых посредников" – фирм, которые за короткие сроки оформляют визы туристам.
Порт Таллина
Вчера, 13:01Туризм
Эксперты: Эстония может потерять туристов из-за электронных виз в России
200002
ТуризмАссоциация туроператоров РоссииТуризмтуристывизыНовости - Туризм
Рекомендуем
Порт Таллина
Эксперты: Эстония может потерять туристов из-за электронных виз в России
РИА
Новости
Пляж в Римини
Опрос показал самые желанные турнаправления для россиян
Трамваи на одной из улиц Антальи
В Турции двух человек арестовали после инцидента с россиянами
Морской порт в Баку
Российско-туркменские круизные туры планируют запустить в 2020 году
Лента
новостей
Пляж Майя Бэй в Таиланде. 2017 год
Как на Мальдивах, только дешевле. Живописные курорты Таиланда
Участники вселатвийской акции Марш за русские школы — наш выбор в Риге
В Риге посчитали работу России с соотечественниками угрозой нацбезопасности
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
В Пекине оценили заявление Лаврова о взаимоотношениях России и Китая
Здание Министерства иностранных дел РФ
Тема прав человека столкнулась с политизацией, заявили в МИД
Межзвездная комета, открытая астрономом из Крыма Геннадием Борисовым
Крымский астроном рассказал об открытой им первой межзвездной комете
Межзвездная комета, открытая астрономом из Крыма Геннадием Борисовым
Крымский астроном заявил, что открытая им комета изменит название
Подозреваемый в убийствах девушек в Петрозаводске на допросе у следователя
Свидетели сообщили подробности первого нападения "петрозаводского маньяка"
Эксперты прогнозируют рост потока иностранных туристов в Россию
Эксперты рассказали, как иностранные туристы бронируют авиабилеты в Россию
Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве
Объем студенческого обмена между Россией и Китаем превысил 90 тысяч человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:16В Саратове возбуждено уголовное дело по факту изнасилования врача
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины рассказал о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
03:03Исследование показало, сколько россиян выезжают на выделенную полосу
02:16Пушков раскритиковал Зеленского за заявление о "войсках в Донбассе"
Лента новостейМолния