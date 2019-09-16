АТОР: новые правила оформления виз не должны навредить въездному туризму

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российский рынок организованного въездного туризма не должен пострадать в случае принятия инициативы МИД России, согласно которой будет возможно оформить туристическую визу не только на основании подтверждения от туроператора, но и на основании подтверждения бронирования от отеля, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

МИД России подготовил законопроект, который предусматривает внесение изменений в федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Предлагаемая поправка вводит возможность оформления туристической визы не только на основании подтверждения от туроператора (это правило сохраняется), но и на основании подтверждения бронирования от отеля (санатория, хостела, турбазы и прочих), который прошел процедуру обязательной классификации.

В поправках говорится, что обыкновенная туристическая виза выдается на срок до шести месяцев иностранному гражданину, въезжающему в Россию с туристическими целями, при наличии у него подтверждения о приеме туроператора, либо о бронировании средства размещения, сведения о котором содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц.

"Большинство экспертов считает, что принятие изложенной в тексте документа поправки о достаточности подтверждения от отеля для получения визы – важный шаг на пути реализации проекта введения электронных виз в 2021 году. Большинство участников рынка смотрят на предлагаемые новые правила в целом положительно и не считают, что поправка в ее нынешнем виде может негативно отразиться на работе туроператоров", – отметили в АТОР.