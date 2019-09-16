Умер актер из сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Терк

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Американский актер, известный по роли в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Терк умер на 50-м году жизни после длительной болезни, сообщил таблоид The Sun.
Более года назад у актера диагностировали рак. Он держал это в секрете от близких. Только прошедшим летом о болезни Терка узнали коллеги и друзья. Тогда же они создали специальный фонд помощи, но излечиться актер не смог.
У актера остались жена и восьмилетний сын.
Терк снялся в нескольких десятках фильмов, в основном исполняя роли второго плана и появляясь в эпизодах. Список его работ включает такие проекты, как "Американский пирог 2", "Крокодил Данди в Лос-Анджелесе" и "Парк юрского периода: Затерянный мир".