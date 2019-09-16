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РИА Новости
Культура

Умер актер из сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Терк

12:46 16.09.2019 (обновлено: 13:06 16.09.2019)
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© Фото : страница realbrianturk в InstagramБрайан Тёрк
Брайан Тёрк
© Фото : страница realbrianturk в Instagram
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Американский актер, известный по роли в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Терк умер на 50-м году жизни после длительной болезни, сообщил таблоид The Sun.
Более года назад у актера диагностировали рак. Он держал это в секрете от близких. Только прошедшим летом о болезни Терка узнали коллеги и друзья. Тогда же они создали специальный фонд помощи, но излечиться актер не смог.
У актера остались жена и восьмилетний сын.
Терк снялся в нескольких десятках фильмов, в основном исполняя роли второго плана и появляясь в эпизодах. Список его работ включает такие проекты, как "Американский пирог 2", "Крокодил Данди в Лос-Анджелесе" и "Парк юрского периода: Затерянный мир".
966901122
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КультураБрайан ТеркБеверли-ХиллзЛос-АнджелесСШАВ мире
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