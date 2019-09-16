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РИА Новости

В Росгидромете рассказали о средней температуре в сентябре

12:45 16.09.2019
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© РИА Новости / Александр НатрускинБлагоустроенная площадь у Российской государственной библиотеки
Благоустроенная площадь у Российской государственной библиотеки
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Синоптики прогнозируют, что средняя температура сентября превысит норму на 1-1,5 градуса, сообщил РИА Новости начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
"В целом сентябрь будет выше нормы, на 1-1,5 (градуса) как минимум. За счет того, что первая половинка была на 4 градуса выше в среднем нормы, и последние пять дней сентября тоже будут теплыми", - сказал Варакин.
Ранее он сообщил, что после 25 сентября в Центральный федеральный округ, в том числе в Москву и область, придет бабье лето, и температуры в эти дни будут опять выше нормы.
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