В Росгидромете рассказали о средней температуре в сентябре

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Синоптики прогнозируют, что средняя температура сентября превысит норму на 1-1,5 градуса, сообщил РИА Новости начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
"В целом сентябрь будет выше нормы, на 1-1,5 (градуса) как минимум. За счет того, что первая половинка была на 4 градуса выше в среднем нормы, и последние пять дней сентября тоже будут теплыми", - сказал Варакин.
Ранее он сообщил, что после 25 сентября в Центральный федеральный округ, в том числе в Москву и область, придет бабье лето, и температуры в эти дни будут опять выше нормы.