Уральская прокуратура проверит ТЮЗ после скандальной постановки "Ревизора"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию, что дети в Екатеринбурге увидели сцену изнасилования на показе спектакля "Ревизор" Театра драмы имени А.С. Пушкина из Пскова, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Свердловской области.

Показ проходил в рамках фестиваля "Реальный театр". По сообщению местного издания "Правда УрФО", в начале спектакля на сцене присутствуют обнаженные мужские тела, а в ходе спектакля была показана сцена изнасилования: после свадьбы Хлестаков срывает одежду со своей молодой жены и совершает насильственный акт. По данным издания, в зале было много детей.

"Проверка проводится. Пока выводы делать преждевременно", - сказала собеседница агентства.

Арт-директор фестиваля "Реальный театр" Олег Лоевский сообщил РИА Новости, что у фестиваля была маркировка "18+", и если в зале действительно были дети, то ответственность за это несут те, кто их туда привел.

"Ситуация не стоит выеденного яйца. Мое мнение – соблюдайте законы. Если написано "18+", то и ведите на спектакль тех, кому 18+. Написано не ходить на красный свет, не ходите на красный свет. Прошли – не удивляйтесь… Вполне возможно, что пришел ребенок с мамой. Мама думает, что это классический "Ревизор", - сказал Лоевский.