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РИА Новости
Культура

Уральская прокуратура проверит ТЮЗ после скандальной постановки "Ревизора"

12:41 16.09.2019 (обновлено: 12:42 16.09.2019)
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© Depositphotos / photosoupyТеатр
Театр
© Depositphotos / photosoupy
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию, что дети в Екатеринбурге увидели сцену изнасилования на показе спектакля "Ревизор" Театра драмы имени А.С. Пушкина из Пскова, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Свердловской области.
Показ проходил в рамках фестиваля "Реальный театр". По сообщению местного издания "Правда УрФО", в начале спектакля на сцене присутствуют обнаженные мужские тела, а в ходе спектакля была показана сцена изнасилования: после свадьбы Хлестаков срывает одежду со своей молодой жены и совершает насильственный акт. По данным издания, в зале было много детей.
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"Проверка проводится. Пока выводы делать преждевременно", - сказала собеседница агентства.
Арт-директор фестиваля "Реальный театр" Олег Лоевский сообщил РИА Новости, что у фестиваля была маркировка "18+", и если в зале действительно были дети, то ответственность за это несут те, кто их туда привел.
"Ситуация не стоит выеденного яйца. Мое мнение – соблюдайте законы. Если написано "18+", то и ведите на спектакль тех, кому 18+. Написано не ходить на красный свет, не ходите на красный свет. Прошли – не удивляйтесь… Вполне возможно, что пришел ребенок с мамой. Мама думает, что это классический "Ревизор", - сказал Лоевский.
Он предположил, что работники театра могли пропустить не достигших совершеннолетия, так как многие дети выглядят достаточно взросло.
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КультураСвердловская областьЕкатеринбургПсков
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