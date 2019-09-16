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РИА Новости

Госдума и парламент Узбекистана договорились о сотрудничестве

12:41 16.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервое заседание осенней сессии Госдумы РФ
Первое заседание осенней сессии Госдумы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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ТАШКЕНТ, 16 сен - РИА Новости. Государственная дума и законодательная (нижняя) палата Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана договорились о сотрудничестве в областях, предоставляющих взаимный интерес.
Соответствующее соглашение было подписано спикером Думы Вячеславом Володиным и председателем нижней палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым в Ташкенте в понедельник.
"Стороны сотрудничают в соответствии с законодательствами своих государств и в рамках своей компетенции способствуют укреплению отношений между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан в различных областях, представляющих взаимный интерес", - говорится в соглашении.
Отмечается, что для повышения эффективности совместной деятельности стороны могут создать "постоянно действующий механизм сотрудничества".
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Стороны также договорились содействовать установлению постоянных связей между своими комитетами и комиссиями, депутатскими группами, аппаратами, обмениваться делегациями для изучения практики разработки и принятия законодательных актов, опыта парламентской деятельности.
Кроме того, российские и узбекистанские парламентарии намерены проводить консультации по международным вопросам, представляющим взаимный интерес, взаимодействовать и оказывать поддержку друг другу в рамках международных организаций и конференций.
Володин в ходе встречи со своим узбекистанским коллегой, которая состоялась перед подписанием документа, выразил надежду, что соглашение позволит межпарламентским отношениям РФ и Узбекистана развиваться более эффективно.
После подписания документа Володин отметил, что соглашение носит рамочный характер и позволяет сторонам создавать межпарламентские комиссии.
"Это первый шаг, это рамочное соглашение, которое позволяет нам в будущем выйти на решение более конкретных форматов. Необходимо с чего-то начинать, это начало сегодня реализовано, потому что это соглашение позволяет нам решать задачи в самых разных форматах", - сказал Володин.
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Олий Мажлис УзбекистанаГосдума РФВячеслав ВолодинУзбекистанРоссияВ мире
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