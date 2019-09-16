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РИА Новости
Союзное государство

Лукашенко призвал вернуться к вопросу компенсации за налоговый маневр

12:37 16.09.2019 (обновлено: 13:09 16.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 16 сен – РИА Новости. Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в РФ нефтяного налогового маневра, заявил в понедельник президент республики Александр Лукашенко.
"Не будем же мы постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом и вымаливать какие-то крохи. Мы должны сами строить здесь политику со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это мы с президентом России не единожды обсуждали. Думаю, в ближайшее время нам, утверждая программу совместных действий (по интеграции в Союзном государстве – ред.), придется вернуться и к этому вопросу (компенсации издержек из-за налогового маневра – ред.)", - сказал Александр Лукашенко.
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Данное заявление было сделано на встрече с председателем государственного таможенного комитета республики Юрием Сенько.
Лукашенко заявил, что проводимый Россией налоговый маневр в нефтяной сфере привел к уменьшению поступлений в бюджет республики вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты, и в этой связи поинтересовался, какие шаги предпринимает таможенный комитет для компенсации потерь.
Между тем, как было отмечено на встрече, в ведомстве рассчитывают, что в целом по итогам года поступления в бюджет от таможенных платежей превысят прошлогодний показатель. Значит, отметил глава государства, удалось найти направления, которые позволили компенсировать потери. "Мы ни в коем случае не должны ни наклониться, ни упасть. Мы должны выдержать понижение этих пошлин и наших доходов и выдержать этот налоговый маневр", - подчеркнул он.
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Лукашенко добавил, что белорусская сторона будет искать и по линии госконцерна "Белнефтехим" выход из этого положения. "Но таможня здесь должна решить свои задачи, которые будут стоять перед ней", - сказал президент.
Одним из спорных вопросов для Минска и Москвы является налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивал свои потери суммарно за шесть лет в сумму до 11 миллиардов долларов, а в 2019 году - в 400 миллионов долларов (при цене нефти в 70 долларов за баррель).
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссияПолитика
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