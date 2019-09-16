Подмосковные власти в 2020 году продолжат борьбу с борщевиком

"С 2020 года земельный контроль Московской области поставит в приоритет осмотры земель сельскохозяйственного назначения с борщевиком Сосновского. Такое решение приняли областные министерства имущественных отношений и сельского хозяйства и продовольствия. Это значит, что все земельные участки, на которых ранее был выявлен борщевик, со следующего года автоматически попадут в план осмотров", - цитирует пресс-служба главу ведомства Владислава Когана.