Подмосковные власти в 2020 году продолжат борьбу с борщевиком

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Муниципальный земельный контроль Московской области Московской области поставит в приоритет борьбу с борщевиком Сосновского с 2020 года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.
По данным Минсельхозпрода, на сегодняшний день в Подмосковье выявлено порядка 13 тысяч контуров земель, на которых обнаружен борщевик Сосновского. Общая площадь поражённых борщевиком земель превысила 40 тысяч гектар.
"С 2020 года земельный контроль Московской области поставит в приоритет осмотры земель сельскохозяйственного назначения с борщевиком Сосновского. Такое решение приняли областные министерства имущественных отношений и сельского хозяйства и продовольствия. Это значит, что все земельные участки, на которых ранее был выявлен борщевик, со следующего года автоматически попадут в план осмотров", - цитирует пресс-служба главу ведомства Владислава Когана.
По его словам подобная системная работа с зараженными участками поможет значительно сократить дальнейшее распространение растения.