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РИА Новости

В московских аэропортах задержали и отменили более 40 рейсов

12:34 16.09.2019 (обновлено: 12:44 16.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРемонтные работы на взлетной полосе аэропорта Шереметьево
Ремонтные работы на взлетной полосе аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Более 40 рейсов задержаны и 8 отменены в аэропортах Москвы на фоне предупреждения МЧС о сильном ветре в столичном регионе, сообщает сервис "Яндекс.Расписание".
Так, по состоянию на 12.00 мск во "Внуково" задержаны 15 рейсов, 2 - отменены, в "Домодедово" задержаны 25 рейсов и 6 отменены, в "Шереметьево" задержаны 5 рейсов.
В понедельник МЧС предупреждало москвичей об усилении ветра с порывами до 18 м/с. Ведомство призвало не укрываться и не парковать автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями.
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