В московских аэропортах задержали и отменили более 40 рейсов

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Более 40 рейсов задержаны и 8 отменены в аэропортах Москвы на фоне предупреждения МЧС о сильном ветре в столичном регионе, сообщает сервис "Яндекс.Расписание".

Так, по состоянию на 12.00 мск во "Внуково" задержаны 15 рейсов, 2 - отменены, в "Домодедово" задержаны 25 рейсов и 6 отменены, в "Шереметьево" задержаны 5 рейсов.