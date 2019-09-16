Мосгорсуд оставил топ-менеджера "Рольфа" под домашним арестом

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до конца ноября срока домашнего ареста топ-менеджера компании "Рольф" Анатолия Кайро, обвиняемого в выводе денег за рубеж, сообщили РИА Новости в суде.
Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его защиты на решение Басманного суда Москвы, который по ходатайству следователя продлил срок меры пресечения.
По данным следствия, в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "Рольф" и "Рольф Эстейт", также кипрской компании "Панабел Лимитед" Сергея Петрова.
Следственный комитет России 27 июня сообщил, что возбудил против основателя компании "Рольф" Сергея Петрова и ряда менеджеров уголовное дело о выводе средств по подложным документам. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Петров это отрицает. Суд заочно выдал санкцию на его арест.
В начале июля акционеры "Рольфа" вывели из совета директоров основателя группы Сергея Петрова и главу департамента развития бизнеса Анатолия Кайро. Параллельно с этим акционеры сократили численный состав совета директоров до трех человек и ввели в него руководителя кипрских структур "Рольфа" Екатерину Колмакову.
6 сентября, 15:46Сказано в эфиреКак розыск основателя "Рольфа" отразится на автоконцерне? Мнение экспертаПострадает ли репутация сети автосалонов "Рольф" и качество их работы от разбирательств вокруг основателя компании Сергея Петрова, рассказал радио Sputnik замглавного редактора радио "Автодор" Сергей Смирнов.