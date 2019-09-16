Отлов бездомных животных в России обязали снимать на видео

Кошка на территории парка в Горячем Ключе

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Правительство утвердило правила гуманного отлова животных, которые предусматривают возврат их владельцам и видеозапись процесса отлова, говорится в сообщении Минприроды.

Методические указания для регулирования деятельности с животными без хозяев приняты для реализации Федерального закона от 27 декабря 2018 года №498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

"Установлена обязанность ведения видеозаписи процесса отлова животных без владельцев и процесса возврата животных к месту прежнего обитания, а также условия транспортировки животных без владельцев, включая максимальное количество перевозимых в автотранспортном средстве животных, предельное время перевозки, сроки передачи животного в приюты с момента отлова", - сообщает ведомство.

Как уточняет Минприроды, указания коснутся юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области ответственного обращения с животными.