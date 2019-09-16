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РИА Новости

Отлов бездомных животных в России обязали снимать на видео

12:27 16.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКошка на территории парка в Горячем Ключе
Кошка на территории парка в Горячем Ключе
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Правительство утвердило правила гуманного отлова животных, которые предусматривают возврат их владельцам и видеозапись процесса отлова, говорится в сообщении Минприроды.
Методические указания для регулирования деятельности с животными без хозяев приняты для реализации Федерального закона от 27 декабря 2018 года №498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
"Установлена обязанность ведения видеозаписи процесса отлова животных без владельцев и процесса возврата животных к месту прежнего обитания, а также условия транспортировки животных без владельцев, включая максимальное количество перевозимых в автотранспортном средстве животных, предельное время перевозки, сроки передачи животного в приюты с момента отлова", - сообщает ведомство.
Как уточняет Минприроды, указания коснутся юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области ответственного обращения с животными.
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"Утверждение методических указаний позволяет обеспечить регулирование численности животных без владельцев наиболее безопасными для животных способами, осуществлять эти действия гуманными методами, исходя из необходимости сохранения жизни и здоровья животным, а также обеспечить возможность возврата животных их законным владельцам", - говорится в релизе.
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МинприродыРоссияОбщество
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