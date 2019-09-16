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РИА Новости

Московский суд отказался искать адрес Шварценеггера в Сан-Франциско

12:25 16.09.2019
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© AP Photo / Invision/ Arthur MolaАрнольд Шварценеггер на 70-м международном Каннском кинофестивале. 20 мая 2017
Арнольд Шварценеггер на 70-м международном Каннском кинофестивале. 20 мая 2017
© AP Photo / Invision/ Arthur Mola
Арнольд Шварценеггер на 70-м международном Каннском кинофестивале. 20 мая 2017. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказал конкурсному управляющему компании "Русская Фильм Группа" (РФГ), снявшей кинофильм "Вий", Кириллу Бодрову в розыске адреса актера Арнольда Шварценеггера в Сан-Франциско, следует из опубликованного определения суда.
В нем говорится, что Бодров просил суд направить запрос в администрацию (City Administrator) города Сан-Франциско с просьбой сообщить адрес проживания или адрес для корреспонденции Шварцегеннера. Суд ходатайство управляющего об истребовании доказательств отклонил.
"В соответствии с принципами равноправия сторон, состязательности сторон и диспозитивности, суд не осуществляет сбор доказательств и не оказывает помощи лицам, участвующим в деле, в сборе доказательств", - сказано в определении суда.
Бодров просил также истребовать сведения об адресе актера Джеки Чана в администрации Гонконга (Hong Kong City Hall). Кроме того, он просил затребовать у китайской China Film Group Corporation данные об условиях участия Чана и Шварценеггера в фильме "Тайна печати дракона", сиквеле "Вия". Суд все ходатайства отклонил.
Бодров подал их до того, как суд 5 сентября освободил его от обязанностей конкурсного управляющего РФГ по его просьбе. Бодров стал известен после подачи в августе заявления о привлечении Чана, Шварценеггера и China Film Group Corporation к субсидиарной ответственности по долгам РФГ путем взыскания с них около 217 миллионов рублей. Это заявление суд оставил пока без движения, в том числе, из-за того, что оно не было заблаговременно направлено в адрес ответчиков.
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Как указывает Бодров в иске к голливудским актерам, на производство "Вия" РФГ получила взаймы около 217 миллионов рублей. Несмотря на успех фильма (кассовые сборы превысили 1,2 миллиарда рублей), с кредиторами она не расплатилась. Вместо этого, утверждает управляющий, РФГ участвовала в финансировании картины "Тайна печати дракона". Затем РФГ передала все свои права в отношении "Вия-2" компании "Корпорация Русская Фильм Группа", которую управляющий называет "клоном" РФГ.
По мнению Бодрова, снявшиеся в продолжении Чан, Шварценеггер и китайская компания-сопродюсер способствовали популяризации "Вия-2", а, следовательно, и приросту активов "РФГ-2" ("Корпорация Русская Фильм Группа"). На этом основании ответчиков, по мнению управляющего, можно привлечь к субсидиарной ответственности. Продюсер "Тайны печати дракона" Алексей Петрухин, в свою очередь, ранее заявил РИА Новости, что иск - это "бред пиаровский".
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