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РИА Новости
Культура

"Игра престолов" завоевала седьмую премию "Эмми" за лучшие спецэффекты

13:09 16.09.2019
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© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"/HBO/Helen SloanКадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала Игра престолов
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"/HBO/Helen Sloan
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Шоу "Игра престолов" получило седьмую премию "Эмми" за лучшие спецэффекты на церемонии вручения Creative Arts Awards, сообщает The Hollywood Reporter.
Фэнтезийный телесериал обогнал по числу наград в этой категории "Звездный путь: Следующее поколение" и "Звездный путь: Вояджер".
"Игра престолов" становилась триумфатором премии за лучшие спецэффекты каждый год, начиная с 2012, исключение составил 2017 год, когда шоу не было среди номинантов.
В этому году награда досталась эпизоду "Колокола", в котором происходит решающая битва в Вестеросе.
Церемония Creative Arts Awards проходила 14 и 15 сентября в Лос-Анджелесе. Основная часть премий Американской телеакадемии будет вручена 22 сентября.
Кадр из сериала Игра престолов
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