"Игра престолов" завоевала седьмую премию "Эмми" за лучшие спецэффекты

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Шоу "Игра престолов" получило седьмую премию "Эмми" за лучшие спецэффекты на церемонии вручения Creative Arts Awards, . Шоу "Игра престолов" получило седьмую премию "Эмми" за лучшие спецэффекты на церемонии вручения Creative Arts Awards, сообщает The Hollywood Reporter.

Фэнтезийный телесериал обогнал по числу наград в этой категории "Звездный путь: Следующее поколение" и "Звездный путь: Вояджер".

"Игра престолов" становилась триумфатором премии за лучшие спецэффекты каждый год, начиная с 2012, исключение составил 2017 год, когда шоу не было среди номинантов.

В этому году награда досталась эпизоду "Колокола", в котором происходит решающая битва в Вестеросе.